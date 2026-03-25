России может стать сложно удовлетворять спрос на ее нефть, заявил Песков

В мире существует большой спрос на российскую нефть, скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T18:13+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В мире существует большой спрос на российскую нефть, скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много", - сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, есть ли помимо Вьетнама ли заявки на поставки российской нефти в настоящее время. "Спрос большой, спрос на альтернативные направления. Поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять", - добавил он. В понедельник в ходе переговоров с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заключенные между компаниями РФ и Вьетнама соглашения в нефтегазовой отрасли позволят перейти к реализации проектов по разработке месторождений на территорий обеих стран.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

