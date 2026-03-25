России может стать сложно удовлетворять спрос на ее нефть, заявил Песков - 25.03.2026, ПРАЙМ
России может стать сложно удовлетворять спрос на ее нефть, заявил Песков
России может стать сложно удовлетворять спрос на ее нефть, заявил Песков - 25.03.2026, ПРАЙМ
России может стать сложно удовлетворять спрос на ее нефть, заявил Песков
В мире существует большой спрос на российскую нефть, скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T18:13+0300
2026-03-25T18:13+0300
нефть
россия
рф
вьетнам
дмитрий песков
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В мире существует большой спрос на российскую нефть, скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много", - сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, есть ли помимо Вьетнама ли заявки на поставки российской нефти в настоящее время. "Спрос большой, спрос на альтернативные направления. Поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять", - добавил он. В понедельник в ходе переговоров с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заключенные между компаниями РФ и Вьетнама соглашения в нефтегазовой отрасли позволят перейти к реализации проектов по разработке месторождений на территорий обеих стран.
нефть, россия, рф, вьетнам, дмитрий песков, михаил мишустин
Нефть, РОССИЯ, РФ, ВЬЕТНАМ, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин
18:13 25.03.2026
 
России может стать сложно удовлетворять спрос на ее нефть, заявил Песков

Песков: России может стать сложно удовлетворять большой спрос на ее нефть

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В мире существует большой спрос на российскую нефть, скоро России может стать сложно его удовлетворять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Много", - сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, есть ли помимо Вьетнама ли заявки на поставки российской нефти в настоящее время.
"Спрос большой, спрос на альтернативные направления. Поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять", - добавил он.
В понедельник в ходе переговоров с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заключенные между компаниями РФ и Вьетнама соглашения в нефтегазовой отрасли позволят перейти к реализации проектов по разработке месторождений на территорий обеих стран.
НефтьРОССИЯРФВЬЕТНАМДмитрий ПесковМихаил Мишустин
 
 
