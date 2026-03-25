https://1prime.ru/20260325/opg-868621104.html

В Иваново экс-члена генсовета "Деловой России" арестовали по делу об ОПГ

БРЯНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Бывший член генсовета "Деловой России" Сергей Малофейкин арестован в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот 1...

2026-03-25T21:02+0300

россия

общество

рф

иваново

ивановская область

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ec768dffc06a243d9425cfc3552fa5e.jpg

БРЯНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Бывший член генсовета "Деловой России" Сергей Малофейкин арестован в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Это Сергей Малофейкин", - подтвердил собеседник в правоохранительных органах информацию об аресте в Иваново руководителя преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью. В среду прокуратура Ивановской области сообщила о том, что арестован 49-летний житель Московской области, являвшийся руководителем преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Арестованному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе). Суд заключил его под стражу до 23 мая 2026 года. "По версии следствия, уроженец Республики Мордовия с 2023 по 2025 год совместно с одним из жителей Ивановской области создали преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей на территории ряда субъектов, в том числе Ивановской, Московской и Вологодской областей. С целью извлечения дохода они вовлекли в незаконную преступную деятельность не менее 14 лиц, в отношении которых возбуждены и расследуются уголовные дела", - говорится в заявлении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, используя счета подконтрольных им организаций, участники ОПГ получили доход в общей сумме не менее 125 млн рублей. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Малофейкин стал третьим арестованным из членов группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации. О пресечении деятельности данной группы сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

