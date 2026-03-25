В РФПИ раскритиковали участие Британии в деблокаде Ормузского пролива - 25.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В РФПИ раскритиковали участие Британии в деблокаде Ормузского пролива
2026-03-25T01:54+0300
2026-03-25T03:13+0300
01:54 25.03.2026 (обновлено: 03:13 25.03.2026)
 
В РФПИ раскритиковали участие Британии в деблокаде Ормузского пролива

Дмитриев: участие Британии в деблокаде Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в результате участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства цена на нефть может подняться до 200 долларов за баррель.
"С учетом безупречной репутации (премьер-министра Великобритании Кира - ред.) Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию о том, что Лондон может возглавить коалицию по открытию Ормузского пролива.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
