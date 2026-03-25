https://1prime.ru/20260325/rfp-868598460.html
В РФПИ раскритиковали участие Британии в деблокаде Ормузского пролива
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T01:54+0300
нефть
энергетика
экономика
ормузский пролив
великобритания
рф
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868598460.jpg?1774397630
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в результате участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства цена на нефть может подняться до 200 долларов за баррель. "С учетом безупречной репутации (премьер-министра Великобритании Кира - ред.) Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию о том, что Лондон может возглавить коалицию по открытию Ормузского пролива. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитриев: участие Британии в деблокаде Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть
