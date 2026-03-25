Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за...

2026-03-25T21:31+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в документе. "...за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации", - добавляется там же.

