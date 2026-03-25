Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС - 25.03.2026, ПРАЙМ
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС - 25.03.2026, ПРАЙМ
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:31+0300
2026-03-25T21:31+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в документе. "...за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации", - добавляется там же.
финансы, россия, рф, сша, владимир путин, еаэс, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, ЕАЭС, центральные банки
21:31 25.03.2026
 
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС

Россия с 1 апреля ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в документе.
"...за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации", - добавляется там же.
ФинансыРОССИЯРФСШАВладимир ПутинЕАЭСцентральные банки
 
 
