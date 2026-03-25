https://1prime.ru/20260325/rossiya-868622398.html
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС - 25.03.2026, ПРАЙМ
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за...
2026-03-25T21:31+0300
2026-03-25T21:31+0300
2026-03-25T21:31+0300
финансы
россия
рф
сша
владимир путин
еаэс
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в документе. "...за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации", - добавляется там же.
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, владимир путин, еаэс, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, ЕАЭС, центральные банки
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
Россия с 1 апреля ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США
и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в документе.
"...за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации", - добавляется там же.
