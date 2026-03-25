Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/rubli-868623829.html
Юрлицам и ИП в России с апреля запретят вывозить рубли в ЕАЭС
Юрлицам и ИП в России с апреля запретят вывозить рубли в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете юрлицам и индивидуальным предпринимателям с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли за рядом... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:57+0300
финансы
банки
рф
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
https://1prime.ru/20260325/zoloto-868622517.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Финансы, Банки, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС
21:57 25.03.2026
 
Юрлицам и ИП в России с апреля запретят вывозить рубли в ЕАЭС

Юрлицам и ИП с апреля запретят вывозить рубли в ЕАЭС за рядом исключений

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете юрлицам и индивидуальным предпринимателям с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В среду Путин также запретил физическим лицам с апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений.
"Установить с 1 апреля 2026 года запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации… юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы", - сказано в указе.
При этом исключением будут случаи, если вывоз наличных рублей осуществляется "через воздушные пункты пропуска через государственную границу в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации".
Сейчас ограничений на вывоз наличных рублей для компаний нет, но они должны декларировать вывоз суммы свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Россия ограничила вывоз золота в слитках весом более ста граммов
21:32
 
ФинансыБанкиРФВладимир ПутинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала