Юрлицам и ИП в России с апреля запретят вывозить рубли в ЕАЭС
2026-03-25T21:57+0300
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете юрлицам и индивидуальным предпринимателям с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В среду Путин также запретил физическим лицам с апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений. "Установить с 1 апреля 2026 года запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации… юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы", - сказано в указе. При этом исключением будут случаи, если вывоз наличных рублей осуществляется "через воздушные пункты пропуска через государственную границу в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации". Сейчас ограничений на вывоз наличных рублей для компаний нет, но они должны декларировать вывоз суммы свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте.
https://1prime.ru/20260325/zoloto-868622517.html
Россия ограничила вывоз золота в слитках весом более ста граммов