Бюджет России получит дополнительные нефтегазовые доходы, заявил Силуанов - 25.03.2026, ПРАЙМ
Бюджет России получит дополнительные нефтегазовые доходы, заявил Силуанов
Бюджет России получит дополнительные нефтегазовые доходы, заявил Силуанов
Дополнительные нефтегазовые доходы в ближайшее время поступят в российский бюджет на фоне роста цен на нефть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.03.2026, ПРАЙМ
19:01 25.03.2026
 
Бюджет России получит дополнительные нефтегазовые доходы, заявил Силуанов

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Дополнительные нефтегазовые доходы в ближайшее время поступят в российский бюджет на фоне роста цен на нефть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Минфин всегда планирует свою работу исходя из того, что какие бы цены на нефть ни были, все задачи выполнялись устойчиво. Цены на нефть выросли, поступят нам дополнительные нефтегазовые доходы. Думаю, что в ближайшее время уже мы их почувствуем в бюджете", - сказал Силуанов журналисту Life Александру Юнашеву.
"Пока контракты исполняются по старым ценам. Нефтегазовые доходы в тех объемах, в которых они могут поступить, еще в пути. Что касается, почувствуют ли доходы (россияне - ред.) - конечно, почувствуют. Это будут заметно в том плане, что мы все свои обязательства социальные выполним. Поэтому те наши коллеги, которые работают на предприятиях, связанных с энергетикой, с нефтегазом, тоже почувствуют это. Все, что запланировано, будет выполнено", - ответил министр на вопрос, почувствуют ли россияне эффект от роста цен на нефть.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
