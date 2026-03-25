СМИ: Ирак сократил нефтедобычу на южных месторождениях на 80 процентов
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти на южных месторождениях Ирака сократилась с начала конфликта США и Израиля с Ираном на 80%, до около 800 тысяч баррелей в сутки и может ещё снизиться в ближайшие дни, пишет агентство Рейтер со ссылкой на иракских официальных лиц.
"Добыча на основных южных нефтяных месторождениях Ирака сократилась примерно на 80% и составляет около 800 тысяч баррелей в сутки. Иракские чиновники из энергетического ведомства предупредили, что в ближайшие дни могут быть объявлены дальнейшие сокращения добычи, если кризис в Ормузском проливе останется нерешенным", - пишет Рейтер.
Отмечается, что до начала конфликта на Ближнем Востоке добыча на этих месторождениях составляла около 4,3 миллиона баррелей в сутки. По данным источников в отрасли, которые приводит Рейтер, в начале марта добыча нефти на основных южных месторождениях Ирака уже сократилась примерно на 70%.
Рейтер пишет, что Ирак вынужден был сократить добычу, поскольку доступные складские мощности стали критически ограниченными, а экспорт по-прежнему приостановлен.
Агентство отмечает, что Ирак попросил компанию BP сократить добычу на гигантском нефтяном месторождении Румейла на 100 тысяч баррелей в сутки, снизив добычу до примерно 350 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, государственная нефтяная компания Ирака также обратилась к итальянской энергетической компании Eni с просьбой сократить добычу на месторождении Зубайр на 70 тысяч баррелей в сутки с текущего уровня в 330 тысяч баррелей в сутки.
Ирак также резко сократил добычу на различных государственных месторождениях, отмечает агентство.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.