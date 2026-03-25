В США рассказали, как лицензия США снижает цены на нефть
В США рассказали, как лицензия США снижает цены на нефть - 25.03.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, как лицензия США снижает цены на нефть
Временная лицензия на сделки с российской нефтью, выданная правительством США, позволяет снизить мировые цены на нефть, заявил в интервью РИА Новости директор...
2026-03-25T03:40+0300
2026-03-25T03:40+0300
2026-03-25T03:40+0300
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Временная лицензия на сделки с российской нефтью, выданная правительством США, позволяет снизить мировые цены на нефть, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, по которой Вашингтон вывел из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
"Если вы хотите видеть нефть, которая свободно идет от производителей конечному потребителю, то данная лицензия, временно ослабляющая санкции против российской нефти и нефтепродуктов, как раз это и делает. Это помогает рынкам эффективно функционировать во время крупного конфликта", - сказал Шостак.
Он назвал данную меру в высшей степени позитивной, но обратил внимание на то, что она носит краткосрочный характер. По его словам, этот шаг нацелен на стабилизацию рынка и отвечает интересам США.
"С учетом того, что из-за фактического перекрытия Ормузского пролива рынок потерял около 8 миллионов баррелей нефти в день, эти российские ресурсы помогут смягчить возникший дефицит", - добавил Шостак.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В США рассказали, как лицензия США снижает цены на нефть
Эксперт Шостак: лицензия США на сделки с российской нефтью снижает цены на нефть
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Временная лицензия на сделки с российской нефтью, выданная правительством США, позволяет снизить мировые цены на нефть, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, по которой Вашингтон вывел из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
"Если вы хотите видеть нефть, которая свободно идет от производителей конечному потребителю, то данная лицензия, временно ослабляющая санкции против российской нефти и нефтепродуктов, как раз это и делает. Это помогает рынкам эффективно функционировать во время крупного конфликта", - сказал Шостак.
Он назвал данную меру в высшей степени позитивной, но обратил внимание на то, что она носит краткосрочный характер. По его словам, этот шаг нацелен на стабилизацию рынка и отвечает интересам США.
"С учетом того, что из-за фактического перекрытия Ормузского пролива рынок потерял около 8 миллионов баррелей нефти в день, эти российские ресурсы помогут смягчить возникший дефицит", - добавил Шостак.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.