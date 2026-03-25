Эксперт заявил, что США могут продлить лицензию на российскую нефть - 25.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260325/ssha-868602238.html
Эксперт заявил, что США могут продлить лицензию на российскую нефть
Эксперт заявил, что США могут продлить лицензию на российскую нефть - 25.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт заявил, что США могут продлить лицензию на российскую нефть
Блокировка Ормузского пролива может заставить США продлить свою лицензию, смягчающую санкции в отношении российской нефти, заявил в интервью РИА Новости... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T06:27+0300
2026-03-25T07:25+0300
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива может заставить США продлить свою лицензию, смягчающую санкции в отношении российской нефти, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, по которой Вашингтон вывел из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. "Я бы не стал исключать того, что в случае продолжения блокады Ормузского пролива эти санкции будут смягчены и на более продолжительный срок", - сказал Шостак. Он выразил уверенность в том, что в таком случае послабления коснутся гораздо более существенных объемов российской нефти, чем сейчас. В то же время, инвестор отметил, что данная лицензия вряд ли будет продлена, если конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время. В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ормузский пролив
сша
ближний восток
нефть, ормузский пролив, сша, ближний восток, минфин сша
Нефть, Энергетика, Экономика, Ормузский пролив, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Минфин США
06:27 25.03.2026 (обновлено: 07:25 25.03.2026)
 
Эксперт заявил, что США могут продлить лицензию на российскую нефть

Шостак: блокада Ормузского пролива может заставить США продлить лицензию на нефть из РФ

ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива может заставить США продлить свою лицензию, смягчающую санкции в отношении российской нефти, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, по которой Вашингтон вывел из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
"Я бы не стал исключать того, что в случае продолжения блокады Ормузского пролива эти санкции будут смягчены и на более продолжительный срок", - сказал Шостак.
Он выразил уверенность в том, что в таком случае послабления коснутся гораздо более существенных объемов российской нефти, чем сейчас.
В то же время, инвестор отметил, что данная лицензия вряд ли будет продлена, если конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьОрмузский проливСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКМинфин США
 
 
