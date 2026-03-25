https://1prime.ru/20260325/ssha-868602238.html

Эксперт заявил, что США могут продлить лицензию на российскую нефть

Блокировка Ормузского пролива может заставить США продлить свою лицензию, смягчающую санкции в отношении российской нефти, заявил в интервью РИА Новости... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T06:27+0300

нефть

энергетика

экономика

ормузский пролив

сша

ближний восток

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868602238.jpg?1774412708

ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива может заставить США продлить свою лицензию, смягчающую санкции в отношении российской нефти, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, по которой Вашингтон вывел из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. "Я бы не стал исключать того, что в случае продолжения блокады Ормузского пролива эти санкции будут смягчены и на более продолжительный срок", - сказал Шостак. Он выразил уверенность в том, что в таком случае послабления коснутся гораздо более существенных объемов российской нефти, чем сейчас. В то же время, инвестор отметил, что данная лицензия вряд ли будет продлена, если конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время. В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

