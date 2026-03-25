В ЕК заявили, что продолжат отказ от топлива из России, несмотря на кризис - 25.03.2026, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что продолжат отказ от топлива из России, несмотря на кризис
БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне задержки предложения по запрету нефти из РФ заявила, что продолжит курс на поэтапный отказ ЕС от российского ископаемого топлива, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Ранее Еврокомиссия заявила, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. СМИ сообщали, что представление этой инициативы вообще было исключено из повестки ЕК на апрель. "Мы никогда не должны возвращаться к зависимости от ископаемого топлива… Поэтапный отказ от российского топлива будет продолжаться", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне задержки предложения по запрету нефти из РФ заявила, что продолжит курс на поэтапный отказ ЕС от российского ископаемого топлива, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Ранее Еврокомиссия заявила, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. СМИ сообщали, что представление этой инициативы вообще было исключено из повестки ЕК на апрель.
"Мы никогда не должны возвращаться к зависимости от ископаемого топлива… Поэтапный отказ от российского топлива будет продолжаться", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу, заявил Дмитриев
18:30
 
НефтьРОССИЯРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКЗАПАДЕСЕК
 
 
