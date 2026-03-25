Центр реабилитации диких животных в Приморье заработает в сентябре
2026-03-25T04:20+0300
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - ПРАЙМ. Первый в России государственный центр реабилитации диких животных в Приморье, как ожидается, сможет принимать амурских тигров с сентября этого года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Первую очередь первого в России государственного центра реабилитации диких животных открыли в охранной зоне Уссурийского заповедника в сентябре 2025 года.
"Надеемся, что уже с конца августа - начала сентября текущего года центр будет полноценно функционировать. Центр будет многопрофильный - сейчас уже созданы условия для копытных животных, а также для мелких животных: амурских лесных котов, лис, енотовидных собак, барсуков, которые могут получить травму либо будут найдены гражданами. Сейчас ведется разработка вольера для птиц. Но для нас, конечно, и для территории края важна история с тиграми. С ними центр должен заработать с начала сентября, но по срокам загадывать не будем", - сказал Арамилев.
Как ранее уточняли РИА Новости в Центре "Амурский тигр", центр реабилитации расположен на участке площадью 65,5 гектара. Для животных будет оборудовано восемь вольеров площадью от 0,2 до 0,7 гектара, из которых четыре - для содержания диких животных и четыре - для их охоты. Одновременно реабилитацию в центре смогут проходить до восьми особей тигра.
Центр строится силами Центра "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров и совместно с правительством Приморского края в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в части создания сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. Планируется, что центр реабилитации будет передан на баланс правительства Приморского края.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Центр реабилитации диких животных в Приморье сможет принимать амурских тигров с сентября
