https://1prime.ru/20260325/tsentr-868600630.html

Центр реабилитации диких животных в Приморье заработает в сентябре - 25.03.2026, ПРАЙМ

Первый в России государственный центр реабилитации диких животных в Приморье, как ожидается, сможет принимать амурских тигров с сентября этого года, сообщил РИА | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T04:20+0300

общество

экономика

россия

приморский край

рф

приморье

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868600630.jpg?1774401620

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - ПРАЙМ. Первый в России государственный центр реабилитации диких животных в Приморье, как ожидается, сможет принимать амурских тигров с сентября этого года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Первую очередь первого в России государственного центра реабилитации диких животных открыли в охранной зоне Уссурийского заповедника в сентябре 2025 года. "Надеемся, что уже с конца августа - начала сентября текущего года центр будет полноценно функционировать. Центр будет многопрофильный - сейчас уже созданы условия для копытных животных, а также для мелких животных: амурских лесных котов, лис, енотовидных собак, барсуков, которые могут получить травму либо будут найдены гражданами. Сейчас ведется разработка вольера для птиц. Но для нас, конечно, и для территории края важна история с тиграми. С ними центр должен заработать с начала сентября, но по срокам загадывать не будем", - сказал Арамилев. Как ранее уточняли РИА Новости в Центре "Амурский тигр", центр реабилитации расположен на участке площадью 65,5 гектара. Для животных будет оборудовано восемь вольеров площадью от 0,2 до 0,7 гектара, из которых четыре - для содержания диких животных и четыре - для их охоты. Одновременно реабилитацию в центре смогут проходить до восьми особей тигра. Центр строится силами Центра "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров и совместно с правительством Приморского края в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в части создания сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. Планируется, что центр реабилитации будет передан на баланс правительства Приморского края. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

