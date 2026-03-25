Венесуэла раскрыла условия добычи своей нефти для иностранных инвесторов

2026-03-25T21:26+0300

МЕХИКО, 25 мар - ПРАЙМ. Почти две трети стоимости барреля добытой в Венесуэле нефти может быть предметом переговоров с инвесторами, а законодательная база позволяет гибкие договоренности, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на инвестиционном форуме FII Priority в Майами. "Новый закон об углеводородах имеет принципиальное значение. Если рассматривать один баррель нефти, то около 64% его стоимости является предметом переговоров с инвестором - за счёт снижения роялти, подоходных налогов и распределения дивидендов", - заявила Родригес, выступая в формате видеосвязи. По ее словам, при значительных вложениях увеличивается и доход инвестора, а новый закон "предоставляет широкий простор для гибких договорённостей и соответствует международным стандартам и протоколам". Родригес отметила, что Венесуэла предлагает инвесторам крупнейшие в мире запасы нефти - порядка 303 миллиардов баррелей, а также значительные газовые ресурсы, оцениваемые примерно в 5,4 триллиона кубических метров. При этом около 80% газа связано с нефтедобычей, что повышает комплексную привлекательность проектов. "Существуют гибкие механизмы в налоговой сфере, включая подоходный налог. Кроме того, вводятся альтернативные механизмы разрешения споров - национальный и международный арбитраж. Мы хотим продемонстрировать, какой может быть отрасль и экономика, обладающие свободой в осуществлении своего суверенного права и компетенции", - добавила Родригес. По словам венесуэльского лидера, страна находится в процессе стабилизации и реализации реформ для создания продуктивной среды и привлечения инвестиций, и рост наблюдается не только в нефтегазовом секторе, но и в строительстве, банковской сфере, страховании, добыче полезных ископаемых и промышленности. "За короткое время было проведено более 120 встреч с энергетическими компаниями - в основном из США, а также из Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы. Я приглашаю вас присоединиться и приехать в Венесуэлу, чтобы увидеть реальную ситуацию своими глазами", - сказала политик, отметив важность прямого диалога между правительствами, инвесторами и предпринимателями.

