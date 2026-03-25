Жителя Владивостока ждет суд за мошенничество при организации туров

Жителя Владивостока ждет суд за мошенничество при организации туров - 25.03.2026, ПРАЙМ

Жителя Владивостока ждет суд за мошенничество при организации туров

Жителя Владивостока будут судить за мошенничество при организации туров на популярных направлениях Дальнего Востока, сообщает прокуратура Приморья. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T15:48+0300

2026-03-25T15:48+0300

2026-03-25T15:48+0300

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - ПРАЙМ. Жителя Владивостока будут судить за мошенничество при организации туров на популярных направлениях Дальнего Востока, сообщает прокуратура Приморья. По версии следствия, 27-летний житель Владивостока, не являясь официальным туроператором, с 2023 по 2024 год размещал в социальных сетях рекламные объявления о проведении туров по популярным направлениям в Камчатский, Хабаровский и Алтайский края, а также в Сахалинскую область. Но организовывать их не планировал, а деньги желающих попутешествовать тратил по своему усмотрению. В результате 16 несостоявшихся туристов лишились более трех миллионов рублей, они заявили иски о возмещении ущерба. "Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется по ч.ч. 2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество), добавили в ведомстве.

владивосток

дальний восток

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, общество , владивосток, дальний восток, приморье