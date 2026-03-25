https://1prime.ru/20260325/vladivostok-868612247.html
Жителя Владивостока ждет суд за мошенничество при организации туров
2026-03-25T15:48+0300
бизнес
туризм
общество
владивосток
дальний восток
приморье
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - ПРАЙМ. Жителя Владивостока будут судить за мошенничество при организации туров на популярных направлениях Дальнего Востока, сообщает прокуратура Приморья. По версии следствия, 27-летний житель Владивостока, не являясь официальным туроператором, с 2023 по 2024 год размещал в социальных сетях рекламные объявления о проведении туров по популярным направлениям в Камчатский, Хабаровский и Алтайский края, а также в Сахалинскую область. Но организовывать их не планировал, а деньги желающих попутешествовать тратил по своему усмотрению. В результате 16 несостоявшихся туристов лишились более трех миллионов рублей, они заявили иски о возмещении ущерба. "Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется по ч.ч. 2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество), добавили в ведомстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жителя Владивостока ждет суд по делу об аферах с турами на 3 миллиона рублей