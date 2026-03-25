https://1prime.ru/20260325/vladivostok-868612247.html
Жителя Владивостока будут судить за мошенничество при организации туров на популярных направлениях Дальнего Востока, сообщает прокуратура Приморья. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T15:48+0300
Жителя Владивостока ждет суд за мошенничество при организации туров

Жителя Владивостока ждет суд по делу об аферах с турами на 3 миллиона рублей

Суд, правосудие. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - ПРАЙМ. Жителя Владивостока будут судить за мошенничество при организации туров на популярных направлениях Дальнего Востока, сообщает прокуратура Приморья.
По версии следствия, 27-летний житель Владивостока, не являясь официальным туроператором, с 2023 по 2024 год размещал в социальных сетях рекламные объявления о проведении туров по популярным направлениям в Камчатский, Хабаровский и Алтайский края, а также в Сахалинскую область. Но организовывать их не планировал, а деньги желающих попутешествовать тратил по своему усмотрению. В результате 16 несостоявшихся туристов лишились более трех миллионов рублей, они заявили иски о возмещении ущерба.
"Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется по ч.ч. 2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество), добавили в ведомстве.
 
