Вучич ожидает, что MOL купит долю "Газпром нефти" в NIS до 21 мая

Вучич ожидает, что MOL купит долю "Газпром нефти" в NIS до 21 мая - 25.03.2026, ПРАЙМ

Вучич ожидает, что MOL купит долю "Газпром нефти" в NIS до 21 мая

Президент Сербии Александр Вучич выразил ожидание, что венгерская нефтегазовая компания MOL до 21 мая купит у "Газпром нефти" контрольный пакет акций "Нефтяной...

2026-03-25T22:18+0300

2026-03-25T22:18+0300

2026-03-25T22:18+0300

политика

нефть

сербия

сша

абу-даби

александр вучич

mol

nis

газпром

БЕЛГРАД, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич выразил ожидание, что венгерская нефтегазовая компания MOL до 21 мая купит у "Газпром нефти" контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее в марте продлило разрешение на ведение переговоров MOL с Газпромбанком о приобретении мажоритарной доли в NIS до 22 мая. "Думаю, что MOL и "Газпром нефть" завершат сделку до 21 мая", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в среду. Сербский президент ранее сообщал, что минфин США пока не одобрил сделку по продаже российского контрольного пакета акций NIS в размере 56,15% венгерской нефтегазовой компании MOL. "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы по сделке были направлены в OFAC. После завершения сделки власти Сербии планируют выкупить у MOL 5% "Нефтяной индустрии Сербии". Также сообщалось о планах национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC купить у венгров часть акций NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.

сербия

сша

абу-даби

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, сербия, сша, абу-даби, александр вучич, mol, nis, газпром