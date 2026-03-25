Вучич ожидает, что MOL купит долю "Газпром нефти" в NIS до 21 мая - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/vuchich-868625222.html
Вучич ожидает, что MOL купит долю "Газпром нефти" в NIS до 21 мая
2026-03-25T22:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75709/15/757091588_0:16:329:201_1920x0_80_0_0_7d26b9eed4ab2a7cb2afbc0995a71e38.jpg
Политика, Нефть, СЕРБИЯ, США, Абу-Даби, Александр Вучич, MOL, NIS, Газпром
Вучич ожидает, что MOL купит у "Газпром нефти" контрольный пакет акций NIS до 21 мая

Стенд "Газпром нефти". Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич выразил ожидание, что венгерская нефтегазовая компания MOL до 21 мая купит у "Газпром нефти" контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее в марте продлило разрешение на ведение переговоров MOL с Газпромбанком о приобретении мажоритарной доли в NIS до 22 мая.
"Думаю, что MOL и "Газпром нефть" завершат сделку до 21 мая", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в среду.
Сербский президент ранее сообщал, что минфин США пока не одобрил сделку по продаже российского контрольного пакета акций NIS в размере 56,15% венгерской нефтегазовой компании MOL.
"Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы по сделке были направлены в OFAC. После завершения сделки власти Сербии планируют выкупить у MOL 5% "Нефтяной индустрии Сербии". Также сообщалось о планах национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC купить у венгров часть акций NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала