Россия ограничила вывоз золота в слитках весом более ста граммов
2026-03-25T21:32+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 мая вывозить из РФ аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов, за рядом исключений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить c 1 мая 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов", - говорится в документе. Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты. Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.
