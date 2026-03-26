https://1prime.ru/20260326/administratsija-868629153.html

СМИ: администрация Трампа изучает последствия роста цен на нефть

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия в случае, если цена на нефть поднимется до 200 долларов США за баррель, передает... | 26.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868629153.jpg?1774485898

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия в случае, если цена на нефть поднимется до 200 долларов США за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику... (это - ред.) означает, что высокопоставленные чиновники рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны с Ираном", - говорится в публикации агентства. Как отмечается, моделирование последствий скачков цен на нефть является регулярной оценкой в случаях напряженной обстановки и направлено на то, чтобы администрация США была готова ко всем непредвиденных обстоятельствам. Некоторые источники утверждают, что еще до начала войны против Ирана глава минфина США Скотт Бессент выражал беспокойство о том, что конфликт повысит цены на нефть и нанесет урон экономическому росту. Блумберг передает, что цена нефть 200 долларов за баррель "стала бы огромным шоком" для мировой экономики. С 16 марта на рынок начала поступать нефть из коммерческих резервов, принадлежащих нефтяным и торговым компаниям. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, страховщики повышают премии и пересматривают условия покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

