Мать Лерчек открыла косметический бизнес в России - 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T12:31+0300
бизнес
оаэ
москва
валерия чекалина (лерчек)
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Эльвира Феопентова - мать блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, - открыла косметический бизнес в России, выяснило РИА Новости по данным "Бир-Аналитик". Компания "Еййя" зарегистрирована еще в 2024 году. Феопентова стала собственником с долей 60% в феврале текущего года. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, а его уставный капитал составляет 34 тысячи рублей. Предприятие может продавать косметику, парфюмерию и товары личной гигиены. В настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении бывших супругов Чекалиных. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями. Гагаринский суд Москвы 16 марта отпустил Чекалину, у которой обнаружили рак четвертой стадии, из-под домашнего ареста и заменил его на запрет определенных действий. Дело против нее о выводе более 250 миллионов рублей выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.
