https://1prime.ru/20260326/chili-868660513.html
В Чили цены на топливо рекордно выросли на 30 процентов
Цены на топливо в Чили с четверга выросли на треть на фоне снижения госсубсидий из-за ситуации вокруг Ирана, следует из заявления властей. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T20:23+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
чили
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868660208_0:0:667:375_1920x0_80_0_0_1af1a62799e5154de6dccfd68204656f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - ПРАЙМ. Цены на топливо в Чили с четверга выросли на треть на фоне снижения госсубсидий из-за ситуации вокруг Ирана, следует из заявления властей. О решении повысить цены с 26 марта ранее объявило министерство финансов, которое отметило, что текущее финансовое состояние не позволяет государству справиться с влиянием международных цен на нефть и не позволяет поддерживать субсидии на топливо. В итоге они были сокращены для экономии госрасходов. В результате с четверга цены на бензин выросли примерно на 370 песо за литр (0,4 доллара), а на дизельное топливо - на 580 песо за литр (0,6 доллара). Ранее цена бензина составляла около 1200 песо за литр (1,3 доллара). Этот рост сами власти назвали историческим. На этом фоне рейтинг одобрения президента Чили Хосе Антонио Каста упал на 10 процентных пунктов с момента его вступления в должность 11 марта, достигнув 47%, следует из данных компании Cadem, проводящей опросы. Правительство намерено внести в конгресс план мер по смягчению последствий для потребителей. Он включает заморозку тарифов на общественный транспорт, предоставление субсидий для такси и транспортных компаний, предоставление льготных кредитов на покупку электромобилей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868660208_0:0:667:501_1920x0_80_0_0_1cc854408e9629c056ba2bc55386b218.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Власти Чили заявили, что цены на бензин выросли на треть из-за снижения госсубсидий
