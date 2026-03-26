Аналитик рассказал, что создает условия для падения доллара к 70 рублям - 26.03.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Аналитик рассказал, что создает условия для падения доллара к 70 рублям
22:25 26.03.2026
 
Аналитик рассказал, что создает условия для падения доллара к 70 рублям

Ващелюк: пауза в покупке валюты Минфином РФ создает условия для падения доллара к 70 руб

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Пауза до лета в покупке валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила создает условия для падения доллара в направлении к 70 рублям, прокомментировала РИА Новости старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
Глава Минфина Антон Силуанов в четверг предложил продлить приостановку валютных операций на рынке в рамках бюджетного правила на более длительный срок до момента прояснения его новых параметров. Ранее предполагалась пауза на март, теперь же, как заявил министр в ходе съезда РСПП, Минфин приостановил действие бюджетного правила до лета.
Цель бюджетного правила - ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ. Если же рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ. До марта Минфин продавал валюту на рынке.
Продление приостановки операций по бюджетному правилу станет дополнительным фактором укрепления рубля в ближайшие недели, говорит аналитик. "Предложение валюты в апреле-мае, скорее всего, вырастет, так как экспортная выручка будет постепенно увеличиваться в соответствии с более высокими (мартовскими) ценами на нефть. Если бы Минфин возобновил операции по бюджетному правилу, то в мае он покупал бы валюту, и это создало бы дополнительный спрос на нее и сдержало бы укрепление рубля. При отсутствии покупателя в лице Минфина рубль может укрепляться более интенсивно", - говорит Ващелюк.
Масштаб укрепления рубля будет зависеть и от развития ситуации на Ближнем Востоке, говорит Ващелюк. "В базовом сценарии предполагаем, что конфликт на Ближнем Востоке в апреле продолжится, а цены на нефть останутся высокими. Рубль, вероятнее всего, будет постепенно укрепляться из-за умеренного роста поступлений валютной выручки. Возможно, к середине апреля курс доллара вернется в диапазон 75-80 рублей. Укрепление рубля до уровня 70 рублей за доллар нельзя исключать. Оно возможно при обострении конфликта на Ближнем Востоке или снижении спроса на валюту со стороны резидентов", - говорит она.
Между тем, следует помнить о том, что комментарии Минфина не являются безусловным обязательством: если укрепление рубля станет слишком интенсивным, нельзя исключать, что ведомство начнет покупки валюты в рамках бюджетного правила раньше, до наступления лета, предупреждает аналитик. Однако такой вариант не является базовым сценарием, завершает она.
