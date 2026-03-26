Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти

Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти - 26.03.2026, ПРАЙМ

Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти

Мировой рынок нефти уже через 2-3 месяца столкнется с очень серьезным дефицитом, если блокада Ормузского пролива продолжится, заявил журналистам глава "Газпром...

2026-03-26T16:36+0300

2026-03-26T16:36+0300

2026-03-26T16:36+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти уже через 2-3 месяца столкнется с очень серьезным дефицитом, если блокада Ормузского пролива продолжится, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "Ближневосточный конфликт уже оказывает значительное влияние на мировой нефтяной рынок... Если же конфликт и блокада Ормузского пролива продолжатся, то уже через 2-3 месяца мировой рынок нефти столкнется с очень серьезным дефицитом и, соответственно, с еще более значительными последствиями для мировой экономики", - ответил он на вопрос о том, насколько текущие события могут оказать долгосрочные последствия для мирового нефтяного рынка. Дюков отметил, что даже если этот конфликт прямо сейчас прекратится, то ситуация на рынке не вернется полностью к исходному состоянию. "Рынок теперь будет учитывать геополитические риски поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Кроме того, потребуется несколько месяцев на восстановление добычи нефти, логистических цепочек, на ремонт НПЗ и экспортной инфраструктуры, а также на восполнение запасов, которые сейчас расходуются для покрытия дефицита", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ормузский пролив

персидский залив

сша

нефть, ормузский пролив, персидский залив, сша, александр дюков, газпром, рспп, нпз