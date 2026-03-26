https://1prime.ru/20260326/ekonomika-868648046.html

Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы

Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы - 26.03.2026, ПРАЙМ

Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы

Президент компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил ситуацию в российской экономике с дубом во время грозы, ветки которого сгибаются на ветру, но само... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T14:48+0300

2026-03-26T14:48+0300

2026-03-26T14:48+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил ситуацию в российской экономике с дубом во время грозы, ветки которого сгибаются на ветру, но само дерево стоит стабильно. "Экономика Россия как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно", - прокомментировал он ситуацию в экономике РФ журналистам в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

рф

россия, рф, владимир потанин, норникель, рспп