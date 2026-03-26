Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы - 26.03.2026, ПРАЙМ
Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы
Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы - 26.03.2026, ПРАЙМ
Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы
Президент компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил ситуацию в российской экономике с дубом во время грозы, ветки которого сгибаются на ветру, но само... | 26.03.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
рф
владимир потанин
норникель
рспп
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил ситуацию в российской экономике с дубом во время грозы, ветки которого сгибаются на ветру, но само дерево стоит стабильно. "Экономика Россия как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно", - прокомментировал он ситуацию в экономике РФ журналистам в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
россия, рф, владимир потанин, норникель, рспп
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Потанин, Норникель, РСПП
14:48 26.03.2026
 
Потанин сравнил российскую экономику с дубом в поле во время грозы

Президент "Норникеля" Потанин сравнил экономику России с дубом во время грозы

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил ситуацию в российской экономике с дубом во время грозы, ветки которого сгибаются на ветру, но само дерево стоит стабильно.
"Экономика Россия как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно", - прокомментировал он ситуацию в экономике РФ журналистам в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПотанинНорникельРСПП
 
 
