Новак заявил о торговом дисбалансе на мировом энергетическом рынке
Дисбаланс на мировом энергетическом рынке уже наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T12:50+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Дисбаланс на мировом энергетическом рынке уже наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Уже есть торговый дисбаланс. Мы же видим, что, во-первых, есть электроэнергетический сектор, закрытие рынков отдельных, производство нефтепродуктов, дефицит, цены на эту продукцию сильно выросли, дефицит сжиженного углеводородного газа и, соответственно, различных продуктов из этого", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Новак: на мировом энергорынке возник дисбаланс из-за ситуации на Ближнем Востоке