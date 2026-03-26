Киев использует нефте- и газопроводы для шантажа Европы, заявил Песков

2026-03-26T13:05+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Киев использует нефте- и газопроводы в качестве оружия для шантажа Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим хорошо известен тем, что, используя нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран-членов ЕС", - сказал Песков журналистам.

