Запас нефти Филиппин исчерпается через 40-45 дней, заявила глава МИД

Запас нефти Филиппин исчерпается уже через 40-45 дней, заявила министр иностранных дел страны Тереза Лазаро. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T21:22+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Запас нефти Филиппин исчерпается уже через 40-45 дней, заявила министр иностранных дел страны Тереза Лазаро. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 23 марта распорядился о создании кризисного комитета для обеспечения стабильных поставок нефти, а 24 марта объявил о введении в стране чрезвычайного положения в энергетической сфере. Страна также запросила у США исключений для возможности закупать нефть у государств, находящихся под санкциями. "Судя по всему, наших запасов нефти... (хватит - ред.) приблизительно на 40-45 дней", - заявила министр в интервью телеканалу CNN. Лазаро отметила, что рост цен на нефть и энергокризис уже влияет на жизнь простых граждан страны. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за нападения США и Израиля на Иран, что привело к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. США в попытке сбить цены сначала вывели из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
