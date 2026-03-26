https://1prime.ru/20260326/imuschestvo-868615989.html

Должникам объяснили, какое имущество защитят от взысканий

Должникам объяснили, какое имущество защитят от взысканий - 26.03.2026, ПРАЙМ

Должникам объяснили, какое имущество защитят от взысканий

В российском законодательстве давно существует перечень имущества, на которое приставы не могут обратить взыскание. Недавно этот список пополнился преференциями | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T02:02+0300

2026-03-26T02:02+0300

2026-03-26T02:02+0300

общество

бизнес

судебные приставы

долги

взыскание долгов

https://cdnn.1prime.ru/img/83379/36/833793663_0:328:2833:1922_1920x0_80_0_0_6435e77cc8e678f0d7c62b99776ccc6a.jpg

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В российском законодательстве давно существует перечень имущества, на которое приставы не могут обратить взыскание. Недавно этот список пополнился преференциями для многодетных семей, агентству “Прайм” рассказал Дмитрий Григориади, адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина.“Статья 446 Гражданского процессуального кодекса устанавливает список имущества, которое изъять нельзя. В первую очередь это единственное жилье. Если у человека одна квартира или дом, где он проживает с семьей, забрать их невозможно. Исключение — ипотека: за долги по целевому кредиту жилье могут изъять. Также не тронут предметы обихода, инструменты для работы стоимостью до 10 тысяч рублей, домашний скот, топливо для отопления и госнаграды”, - рассказал он.На банковских счетах должника обязаны оставить сумму не ниже прожиточного минимума на него и иждивенцев. В 2026 году федеральный минимум для трудоспособного составляет 20 644 рубля, для ребенка — 18 371 рубль. Но есть нюанс: чтобы защита заработала, нужно подать приставам заявление. Автоматически средства не сохранят.Недавние поправки в статью 446 ГПК расширили перечень неприкосновенного имущества для семей с тремя и более детьми. Во-первых, защищен земельный участок, предоставленный государством бесплатно как мера соцподдержки. Во-вторых, единственный автомобиль семьи. Для многодетных машина — не роскошь, а необходимость: без нее сложно возить детей в школу, поликлинику, на кружки.“Однако абсолютной защиты закон не гарантирует. Если участок или машина находятся в залоге (ипотека или автокредит), банк вправе обратить на них взыскание. Кроме того, защита привязана к конкретному должнику: если участок оформлен на жену, а долги у мужа, формально запрет не действует”, - указал адвокат.Неприкосновенность имущества не освобождает от долгов — приставы продолжат удерживать средства из доходов сверх прожиточного минимума. Расширение списка для многодетных — шаг логичный: государство не должно сначала давать землю в качестве поддержки, а потом забирать ее за долги, заключил Дмитрий Григориади.

https://1prime.ru/20260217/volodin-867574274.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, судебные приставы, долги, взыскание долгов