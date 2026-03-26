Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня
2026-03-26T07:37+0300
2026-03-26T08:14+0300
энергетика
нефть
индия
сша
нигерия
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:37 26.03.2026 (обновлено: 08:14 26.03.2026)
 
© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар - ПРАЙМ. Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня, сообщил государственный министр нефти и природного газа страны Суреш Гопи.
"Совокупная емкость хранилищ сырой нефти и нефтепродуктов в Индии в настоящее время обеспечивает покрытие потребления примерно в течение 74 дней, включая резервы, находящиеся в распоряжении компаний по сбыту нефти", - заявил госминистр в ответе на соответствующий запрос верхней палаты парламента.
Чиновник сообщил, что стратегические запасы нефти Индии в настоящее время заполнены примерно на две трети от их общей вместимости. Госминистр также отметил, что с целью снизить зависимость от какого-либо одного региона Индия диверсифицировала источники закупок сырой нефти, наладив импорт из 41 страны, в том числе из США, Нигерии, Анголы, Канады, Бразилии и Мексики.
В свою очередь государственные нефтяные компании Индии заявили, что в стране нет дефицита бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, и призвали граждан не верить слухам, распространяющимся в социальных сетях, и не прибегать к паническим закупкам.
Крупнейшая в стране нефтяная компания Indian Oil Corporation заявила, что дефицита бензина или дизельного топлива нет, добавив, что ее автозаправочные станции хорошо укомплектованы и работают в полном объеме.
Компания Bharat Petroleum Corporation Ltd. назвала сообщения о нехватке топлива в некоторых районах совершенно необоснованными, а компания Hindustan Petroleum Corporation Ltd. также заявила, что по всей стране нет дефицита бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, поскольку поставки остаются стабильными, а запасы - достаточными.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала