Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня

Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня - 26.03.2026, ПРАЙМ

Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня

Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня, сообщил государственный министр нефти и природного газа страны Суреш Гопи.

2026-03-26T07:37+0300

2026-03-26T07:37+0300

2026-03-26T08:14+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар - ПРАЙМ. Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня, сообщил государственный министр нефти и природного газа страны Суреш Гопи. "Совокупная емкость хранилищ сырой нефти и нефтепродуктов в Индии в настоящее время обеспечивает покрытие потребления примерно в течение 74 дней, включая резервы, находящиеся в распоряжении компаний по сбыту нефти", - заявил госминистр в ответе на соответствующий запрос верхней палаты парламента. Чиновник сообщил, что стратегические запасы нефти Индии в настоящее время заполнены примерно на две трети от их общей вместимости. Госминистр также отметил, что с целью снизить зависимость от какого-либо одного региона Индия диверсифицировала источники закупок сырой нефти, наладив импорт из 41 страны, в том числе из США, Нигерии, Анголы, Канады, Бразилии и Мексики. В свою очередь государственные нефтяные компании Индии заявили, что в стране нет дефицита бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, и призвали граждан не верить слухам, распространяющимся в социальных сетях, и не прибегать к паническим закупкам. Крупнейшая в стране нефтяная компания Indian Oil Corporation заявила, что дефицита бензина или дизельного топлива нет, добавив, что ее автозаправочные станции хорошо укомплектованы и работают в полном объеме. Компания Bharat Petroleum Corporation Ltd. назвала сообщения о нехватке топлива в некоторых районах совершенно необоснованными, а компания Hindustan Petroleum Corporation Ltd. также заявила, что по всей стране нет дефицита бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, поскольку поставки остаются стабильными, а запасы - достаточными.

индия

сша

нигерия

нефть, индия, сша, нигерия