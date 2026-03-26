https://1prime.ru/20260326/indija-868632003.html
Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня
Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня, сообщил государственный министр нефти и природного газа страны Суреш Гопи. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T07:37+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, США, Нигерия
Госминистр Гопи: Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар - ПРАЙМ. Индия располагает совокупными запасами нефти и нефтепродуктов на 74 дня, сообщил государственный министр нефти и природного газа страны Суреш Гопи.
"Совокупная емкость хранилищ сырой нефти и нефтепродуктов в Индии в настоящее время обеспечивает покрытие потребления примерно в течение 74 дней, включая резервы, находящиеся в распоряжении компаний по сбыту нефти", - заявил госминистр в ответе на соответствующий запрос верхней палаты парламента.
Чиновник сообщил, что стратегические запасы нефти Индии в настоящее время заполнены примерно на две трети от их общей вместимости. Госминистр также отметил, что с целью снизить зависимость от какого-либо одного региона Индия диверсифицировала источники закупок сырой нефти, наладив импорт из 41 страны, в том числе из США, Нигерии, Анголы, Канады, Бразилии и Мексики.
В свою очередь государственные нефтяные компании Индии заявили, что в стране нет дефицита бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, и призвали граждан не верить слухам, распространяющимся в социальных сетях, и не прибегать к паническим закупкам.
Крупнейшая в стране нефтяная компания Indian Oil Corporation заявила, что дефицита бензина или дизельного топлива нет, добавив, что ее автозаправочные станции хорошо укомплектованы и работают в полном объеме.
Компания Bharat Petroleum Corporation Ltd. назвала сообщения о нехватке топлива в некоторых районах совершенно необоснованными, а компания Hindustan Petroleum Corporation Ltd. также заявила, что по всей стране нет дефицита бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, поскольку поставки остаются стабильными, а запасы - достаточными.