Восстановление добычи нефти потребует времени и инвестиций, заявили в Ираке
Остановка добычи нефти из-за ситуации вокруг Ирана наносит ущерб нефтяной промышленности Ирака, восстановление прежнего уровня потребует инвестиций и времени,... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T17:54+0300
БАГДАД, 26 мар - ПРАЙМ. Остановка добычи нефти из-за ситуации вокруг Ирана наносит ущерб нефтяной промышленности Ирака, восстановление прежнего уровня потребует инвестиций и времени, заявил РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех. "Закрытие нефтяных месторождений - это не то же самое, что выключение двигателя автомобиля. Внезапная остановка и длительный простой могут привести к долгосрочным проблемам технического характера для нефтяных месторождений. Даже после возобновления судоходства в Ормузском проливе восстановление нефтедобычи до прежнего уровня потребует времени и крупных инвестиций", - сказал Салех. По его словам, закрытие Ормузского пролива уже стало "реальностью, а не теоретической возможностью". "Это стало испытанием для прочности иракской экономики", - сказал собеседник агентства. Советник иракского премьера добавил, что первые дни показали, что экономика Ирака имеет определенный запас прочности, однако есть проблемы, связанные с зависимостью от одного источника доходов и одного транспортного коридора для экспорта нефти. Ранее сообщалось, что добыча на южных месторождениях Ирака сократилась с начала нападения США и Израиля на Иран на 80%, до около 800 тысяч баррелей в сутки и может ещё снизиться в ближайшие дни из-за резкого снижения возможностей экспорта "черного золота". До начала конфликта на Ближнем Востоке добыча на этих месторождениях составляла около 4,3 миллиона баррелей в сутки. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из дружественных стран, в том числе из России и Китая, а также Ирака проход через Ормузский пролив.
