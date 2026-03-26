https://1prime.ru/20260326/japonija-868627050.html

Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов, чтобы не допустить дефицита этого сырья в стране и роста цен на него и нефтепродукты. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T00:25+0300

энергетика

нефть

япония

ближний восток

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868627050.jpg?1774473942

ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов, чтобы не допустить дефицита этого сырья в стране и роста цен на него и нефтепродукты. С 16 марта на рынок начала поступать нефть из коммерческих резервов, принадлежащих нефтяным и торговым компаниям. Эти запасы соответствуют 15 дням обеспечения страны нефтью. В четверг будут открыты государственные запасы, объем которых соответствует 30 дням обеспечения Японии и нефтью. Общий объем нефти, который будет выпущен на рынок из резервов страны, составит 80 миллионов баррелей, что соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. До начала выпуска на рынок нефти из резервов Япония располагала ее запасом на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей. На прошлой неделе Япония столкнулась с тем, что цена на бензин подскочила до рекордной с начала ведения подобной статистики с 1990 года отметки – 190,8 иен (1,2 доллара США) за литр. На этой неделе впервые за 6 недель цены на бензин снизились, но все равно продолжают оставаться высокими – 177,7 иен (1,12 доллара) за литр. Снижение произошло за счет введения государственных субсидий с 19 марта для нефтяных компаний, чтобы удержать цены на нефть на уровне 170 иен за литр. При этом Нефтяная ассоциация Японии, представляющая поставщиков нефти, намерена призвать правительство продолжить сброс запасов нефти из резервов и после мая, если кризис на Ближнем Востоке примет затяжной характер. Высказываются опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту цен на доставку почтовых отправлений, нехватке изделий из пластмасс, что особенно критично в сфере здравоохранения. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

