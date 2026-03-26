Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260326/japonija-868627050.html
Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов
Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов - 26.03.2026, ПРАЙМ
Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов
Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов, чтобы не допустить дефицита этого сырья в стране и роста цен на него и нефтепродукты. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T00:25+0300
2026-03-26T00:25+0300
энергетика
нефть
япония
ближний восток
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868627050.jpg?1774473942
ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов, чтобы не допустить дефицита этого сырья в стране и роста цен на него и нефтепродукты. С 16 марта на рынок начала поступать нефть из коммерческих резервов, принадлежащих нефтяным и торговым компаниям. Эти запасы соответствуют 15 дням обеспечения страны нефтью. В четверг будут открыты государственные запасы, объем которых соответствует 30 дням обеспечения Японии и нефтью. Общий объем нефти, который будет выпущен на рынок из резервов страны, составит 80 миллионов баррелей, что соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. До начала выпуска на рынок нефти из резервов Япония располагала ее запасом на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей. На прошлой неделе Япония столкнулась с тем, что цена на бензин подскочила до рекордной с начала ведения подобной статистики с 1990 года отметки – 190,8 иен (1,2 доллара США) за литр. На этой неделе впервые за 6 недель цены на бензин снизились, но все равно продолжают оставаться высокими – 177,7 иен (1,12 доллара) за литр. Снижение произошло за счет введения государственных субсидий с 19 марта для нефтяных компаний, чтобы удержать цены на нефть на уровне 170 иен за литр. При этом Нефтяная ассоциация Японии, представляющая поставщиков нефти, намерена призвать правительство продолжить сброс запасов нефти из резервов и после мая, если кризис на Ближнем Востоке примет затяжной характер. Высказываются опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту цен на доставку почтовых отправлений, нехватке изделий из пластмасс, что особенно критично в сфере здравоохранения. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
япония
ближний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, япония, ближний восток, сша
Энергетика, Нефть, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
00:25 26.03.2026
 
ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Япония начинает выпускать нефть из государственных запасов, чтобы не допустить дефицита этого сырья в стране и роста цен на него и нефтепродукты.
С 16 марта на рынок начала поступать нефть из коммерческих резервов, принадлежащих нефтяным и торговым компаниям. Эти запасы соответствуют 15 дням обеспечения страны нефтью.
В четверг будут открыты государственные запасы, объем которых соответствует 30 дням обеспечения Японии и нефтью. Общий объем нефти, который будет выпущен на рынок из резервов страны, составит 80 миллионов баррелей, что соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. До начала выпуска на рынок нефти из резервов Япония располагала ее запасом на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей.
На прошлой неделе Япония столкнулась с тем, что цена на бензин подскочила до рекордной с начала ведения подобной статистики с 1990 года отметки – 190,8 иен (1,2 доллара США) за литр. На этой неделе впервые за 6 недель цены на бензин снизились, но все равно продолжают оставаться высокими – 177,7 иен (1,12 доллара) за литр. Снижение произошло за счет введения государственных субсидий с 19 марта для нефтяных компаний, чтобы удержать цены на нефть на уровне 170 иен за литр.
При этом Нефтяная ассоциация Японии, представляющая поставщиков нефти, намерена призвать правительство продолжить сброс запасов нефти из резервов и после мая, если кризис на Ближнем Востоке примет затяжной характер.
Высказываются опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту цен на доставку почтовых отправлений, нехватке изделий из пластмасс, что особенно критично в сфере здравоохранения.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭнергетикаНефтьЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСША
 
 
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
