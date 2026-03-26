Япония начала выпускать нефть из государственных резервов

ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Япония начала выпускать нефть из государственных резервов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара на пресс-конференции. "Ранее было принято решение о выпуске нефти из коммерческих запасов с 16 марта. Также было принято решение о выпуске из государственных резервов нефти, равной примерно одному месяцу обеспечения страны. Нам известно, что с сегодняшнего дня планируется начать выпуск нефти примерно с половины хранилищ", - сказал Кихара. Ранее министерство экономики объявило, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и фактической блокировкой Ормузского пролива, начиная с конца марта сократился импорт нефти из Ближнего Востока "В настоящее время нет информации о том, что есть влияние на обеспечение нашей страны нефтью, но (выпуск нефти из резервов производится – ред.) во избежание перебоев с поставками нефтепродуктов, а также чтобы внести свой вклад в дело стабилизации мирового рынка", - сказал Кихара. Первая партия нефти начала выпускаться с резервного государственного хранилища в префектуре Эхимэ, до конца марта выпуск будет производиться еще с восьми хранилищ, а в апреле еще с двух. Таким образом, всего выпуск нефти будет произведен с 11 госхранилищ. Всего планируется выпустить на рынок 8,5 миллиона килолитров (около 53,4 миллиона баррелей), что равно 540 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов). Это соответствует примерно одному месяцу обеспечения страны нефтью. Кроме того, правительство по договоренности со странами-производителями нефти намерено осуществить до конца марта выпуск нефти из совместных с этими странами резервов примерно в размере пятидневного обеспечения потребностей страны. С 16 марта Япония начала выпуск нефти из запасов частных компаний, который соответствует объему, достаточному для обеспечения страны нефтью на 15 дней. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив, движение по которому фактически остановлено. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.-

