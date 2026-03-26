https://1prime.ru/20260326/karisalov-868661421.html

Карисалов: качели цен на нефть уже влияют на стоимость сырья

2026-03-26T20:42+0300

энергетика

нефть

сибур

"веди"

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868661285_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dae7b91766b14c2748b95101387cd3d2.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ценовые качели на нефтяных рынках из-за ближневосточного кризиса уже влияют на стоимость сырья для производителей нефтехимии, это неминуемо скажется на стоимости готовой продукции, заявил глава "Сибура" Михаил Карисалов. 'Мы получаем сырье от нефтяных, от газовых компаний. И, конечно, вопрос котировок для нас достаточно важен. Уже началось влияние достаточно серьезное этих качелей ценовых на стоимость сырья. Это неминуемо будет отражаться и на стоимости готовой продукции", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях съезда РСПП. По словам Карисалова, пока с точки зрения общемирового баланса еще прошло мало времени - рынки сейчас используют накопленные запасы сырья. "Но в перспективе это может оказывать влияние на определённый дефицит объёмов со стороны... производителей стран Залива", - добавил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

