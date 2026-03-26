Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Карисалов: качели цен на нефть уже влияют на стоимость сырья - 26.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260326/karisalov-868661421.html
Карисалов: качели цен на нефть уже влияют на стоимость сырья
Карисалов: качели цен на нефть уже влияют на стоимость сырья - 26.03.2026, ПРАЙМ
Карисалов: качели цен на нефть уже влияют на стоимость сырья
Ценовые качели на нефтяных рынках из-за ближневосточного кризиса уже влияют на стоимость сырья для производителей нефтехимии, это неминуемо скажется на... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T20:42+0300
2026-03-26T20:42+0300
энергетика
нефть
сибур
"веди"
рспп
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ценовые качели на нефтяных рынках из-за ближневосточного кризиса уже влияют на стоимость сырья для производителей нефтехимии, это неминуемо скажется на стоимости готовой продукции, заявил глава "Сибура" Михаил Карисалов. 'Мы получаем сырье от нефтяных, от газовых компаний. И, конечно, вопрос котировок для нас достаточно важен. Уже началось влияние достаточно серьезное этих качелей ценовых на стоимость сырья. Это неминуемо будет отражаться и на стоимости готовой продукции", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях съезда РСПП. По словам Карисалова, пока с точки зрения общемирового баланса еще прошло мало времени - рынки сейчас используют накопленные запасы сырья. "Но в перспективе это может оказывать влияние на определённый дефицит объёмов со стороны... производителей стран Залива", - добавил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20260326/tramp-868659561.html
нефть, сибур, "веди", рспп
Энергетика, Нефть, Сибур, "Веди", РСПП
20:42 26.03.2026
 
Карисалов: качели цен на нефть уже влияют на стоимость сырья

Глава "Сибура" Карисалов: качели цен на нефтяных рынках влияют на стоимость сырья

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ценовые качели на нефтяных рынках из-за ближневосточного кризиса уже влияют на стоимость сырья для производителей нефтехимии, это неминуемо скажется на стоимости готовой продукции, заявил глава "Сибура" Михаил Карисалов.
'Мы получаем сырье от нефтяных, от газовых компаний. И, конечно, вопрос котировок для нас достаточно важен. Уже началось влияние достаточно серьезное этих качелей ценовых на стоимость сырья. Это неминуемо будет отражаться и на стоимости готовой продукции", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях съезда РСПП.
По словам Карисалова, пока с точки зрения общемирового баланса еще прошло мало времени - рынки сейчас используют накопленные запасы сырья.
"Но в перспективе это может оказывать влияние на определённый дефицит объёмов со стороны... производителей стран Залива", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп
20:00
 
ЭнергетикаНефтьСибур"Веди"РСПП
 
 
