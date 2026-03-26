Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

2026-03-26T00:16+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в Казахстане встретится с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и примет участие в заседании Евразийского межправсовета. Глава российского правительства работает в Казахстане 25-27 марта. Накануне Мишустин провел в Астане переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Стороны, в частности, обсудили подготовку Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Также на переговорах обсуждались проблемы обмеления Каспия и вопросы сотрудничества в области энергетики, транспортировки нефти через территорию РФ и развития атомной отрасли. Переговоры прошли конструктивно и в союзническом ключе, подчеркнул Оверчук. Ожидается, что в четверг в Астане Мишустин также встретится с президентом Казахстана Токаевым. Затем рабочая программа премьер-министра РФ продолжится в Шымкенте. Глава российского правительства примет участие в заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в узком и широком составах 26-27 марта. СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК Повестка заседания включает вопросы наращивания интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, совершенствования таможенного администрирования, промышленной кооперации, развития интегрированной информационной системы, защиты прав потребителей и макроэкономической ситуации в странах "пятёрки", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. В фокусе внимания – сотрудничество в промышленной отрасли, рассказали в аппарате правительства РФ. Участники планируют выделить финансирование из бюджета союза на реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе, а также утвердить Положение о формировании и функционировании евразийских технологических платформ. Ожидается, что на заседании будет утвержден доклад Евразийской экономической комиссии о результатах реализации в 2022–2025 годах Программы совместных действий государств – членов союза в сфере защиты прав потребителей, а также аналогичный актуализированный документ на период до 2030 года. ПРИОРИТЕТЫ ЕАЭС Российская сторона не раз подчеркивала, что Москва высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС. В рамках Союза создано одно из самых значимых по степени интеграции объединений в мире, сообщил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в январе 2025 года. По его словам, наднациональные механизмы позволяют эффективно устранять технические и административные барьеры для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В числе ключевых приоритетов ЕЭАС Мишустин тогда назвал стимулирование производства, реализацию логистического потенциала Союза, развитие внутреннего туризма и цифровых технологий. Российский премьер подчеркнул, что интерес к Союзу растет, развивается институт государств-наблюдателей, увеличивается сеть соглашений о свободной торговле. В мае Казахстан вновь примет делегации из стран ЕАЭС. В Астане запланировано заседание Евразийского экономического совета. Президент РФ Владимир Путин в феврале во время телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие.

