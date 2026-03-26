Молдавия разрешила "Лукойлу" вернуться на рынок из-за энергокризиса - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868661578.html
Молдавия разрешила "Лукойлу" вернуться на рынок из-за энергокризиса
2026-03-26T20:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866300701_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_1254a67a06c5ce402c7016f11b1768d8.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии разрешили "Лукойлу" временно вернуться на рынок республики на фоне энергокризиса, разрешив продажу имеющихся у компании запасов топлива, сообщает в четверг Национальный центр управления кризисами. Ранее в четверг правительство Молдавии на чрезвычайном заседании утвердило экстренное повышение тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки из-за резкого роста цен на топливо. Еще одной мерой по преодолению топливного кризиса стало решение использовать существующие резервы для снабжения рынка, которое распространили и на ранее закрытые АЗС компании "Лукойл". "Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. Поясняется, что эта мера была введена с учетом того, что в настоящее время закрыты часть из крупнейших в стране заправочных станций, управляемых компанией "Лукойл-Молдова". США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. ООО "Лукойл-Молдова" была создана в 1995 году как дочернее предприятие ПАО "Лукойл". В апреле 2005 года предприятие приобрело активы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) международного аэропорта Кишинева и стало новым поставщиком услуг по заправке воздушных судов на рынке Молдавии. Впоследствии в июне 2007 года был сдан в эксплуатацию полностью модернизированный ТЗК Аэропорт Кишинева.
https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868651068.html
молдавия
кишинев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866300701_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_e7b7b8baa7c172defda063026cee90db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, США, Лукойл, Роснефть
© РИА Новости . Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Родион Прока
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала