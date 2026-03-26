https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868661578.html

Молдавия разрешила "Лукойлу" вернуться на рынок из-за энергокризиса

2026-03-26T20:48+0300

энергетика

молдавия

кишинев

сша

лукойл

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866300701_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_1254a67a06c5ce402c7016f11b1768d8.jpg

КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии разрешили "Лукойлу" временно вернуться на рынок республики на фоне энергокризиса, разрешив продажу имеющихся у компании запасов топлива, сообщает в четверг Национальный центр управления кризисами. Ранее в четверг правительство Молдавии на чрезвычайном заседании утвердило экстренное повышение тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки из-за резкого роста цен на топливо. Еще одной мерой по преодолению топливного кризиса стало решение использовать существующие резервы для снабжения рынка, которое распространили и на ранее закрытые АЗС компании "Лукойл". "Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. Поясняется, что эта мера была введена с учетом того, что в настоящее время закрыты часть из крупнейших в стране заправочных станций, управляемых компанией "Лукойл-Молдова". США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. ООО "Лукойл-Молдова" была создана в 1995 году как дочернее предприятие ПАО "Лукойл". В апреле 2005 года предприятие приобрело активы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) международного аэропорта Кишинева и стало новым поставщиком услуг по заправке воздушных судов на рынке Молдавии. Впоследствии в июне 2007 года был сдан в эксплуатацию полностью модернизированный ТЗК Аэропорт Кишинева.

https://1prime.ru/20260326/moldaviya-868651068.html

молдавия

кишинев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, кишинев, сша, лукойл, роснефть