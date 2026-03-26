Саудовская Аравия сократит поставки нефти Индии и Китаю, пишет Bloomberg
Bloomberg: Саудовская Аравия в апреле сократит поставки нефти Индии и Китаю
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия сократит объемы продажи нефти двум крупнейшим странам в Азии в следующем месяце из-за перебоев в поставках данного сырья в связи с закрытием Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает Bloomberg. По данным трейдеров, которые приводит агентство, речь идет об Индии и Китае.
"Объемы продаж нефти Саудовской Аравией двум крупнейшим импортерам в Азии в следующем месяце будут ниже, чем обычно, поскольку война, развернувшаяся на Ближнем Востоке, привела к перебоем поставок на энергетическом рынке", - говорится в сообщении.
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле поставит около 40 миллионов баррелей нефти в Китай, согласно информации трейдеров, знакомых со ситуацией, которую приводит Блумберг. Этот объем ниже обычного уровня, так как в феврале экспортер планировал доставить 48 миллионов баррелей, пишет агентство.
Как отмечают трейдеры, экспорт в Индию также может сократиться в следующем месяце и составить примерно 23 миллиона баррелей, что также ниже показателей за предыдущие месяцы, говорится в материале агентства. Объемы поступления нефти в страну в феврале оценивались в 25-28 миллионов баррелей, согласно данным Kpler Ltd. and Vortexa Ltd., представленные Bloomberg.
В связи с приостановкой поставок через Ормузский пролив Saudi Aramco перенаправила часть поставок по трубопроводу через Аравийский полуостров в порт Янбу на побережье Красного моря - это мера является лишь частичным решением проблемы, пишет агентство.
Экспортные мощности порта Янбу составляют около 5 миллионов баррелей в день, что меньше 7,2 миллиона баррелей, отправляемых с предприятий в Персидском заливе за месяц до конфликта на Ближнем Востоке, уточняется в материале. Согласно данным трейдерам, которые приводит Блумберг, азиатским перерабатывающим заводам через порт Янбу предлагается только сорт нефти Arab Light.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.