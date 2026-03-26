Саудовская Аравия сократит поставки нефти Индии и Китаю, пишет Bloomberg - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/neft-868634719.html
Саудовская Аравия сократит поставки нефти Индии и Китаю, пишет Bloomberg
Саудовская Аравия сократит поставки нефти Индии и Китаю, пишет Bloomberg
2026-03-26T09:26+0300
2026-03-26T09:28+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ближний восток
азия
saudi aramco
мировая экономика
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия сократит объемы продажи нефти двум крупнейшим странам в Азии в следующем месяце из-за перебоев в поставках данного сырья в связи с закрытием Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает Bloomberg. По данным трейдеров, которые приводит агентство, речь идет об Индии и Китае. "Объемы продаж нефти Саудовской Аравией двум крупнейшим импортерам в Азии в следующем месяце будут ниже, чем обычно, поскольку война, развернувшаяся на Ближнем Востоке, привела к перебоем поставок на энергетическом рынке", - говорится в сообщении. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле поставит около 40 миллионов баррелей нефти в Китай, согласно информации трейдеров, знакомых со ситуацией, которую приводит Блумберг. Этот объем ниже обычного уровня, так как в феврале экспортер планировал доставить 48 миллионов баррелей, пишет агентство. Как отмечают трейдеры, экспорт в Индию также может сократиться в следующем месяце и составить примерно 23 миллиона баррелей, что также ниже показателей за предыдущие месяцы, говорится в материале агентства. Объемы поступления нефти в страну в феврале оценивались в 25-28 миллионов баррелей, согласно данным Kpler Ltd. and Vortexa Ltd., представленные Bloomberg. В связи с приостановкой поставок через Ормузский пролив Saudi Aramco перенаправила часть поставок по трубопроводу через Аравийский полуостров в порт Янбу на побережье Красного моря - это мера является лишь частичным решением проблемы, пишет агентство. Экспортные мощности порта Янбу составляют около 5 миллионов баррелей в день, что меньше 7,2 миллиона баррелей, отправляемых с предприятий в Персидском заливе за месяц до конфликта на Ближнем Востоке, уточняется в материале. Согласно данным трейдерам, которые приводит Блумберг, азиатским перерабатывающим заводам через порт Янбу предлагается только сорт нефти Arab Light. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/20260325/iran-868614102.html
https://1prime.ru/20260319/iran-868469286.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16cb24087fcce6ca3d4a381bd4edcbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:26 26.03.2026 (обновлено: 09:28 26.03.2026)
 
Саудовская Аравия сократит поставки нефти Индии и Китаю, пишет Bloomberg

Bloomberg: Саудовская Аравия в апреле сократит поставки нефти Индии и Китаю

© РИА Новости . Максим Богодвид | Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия сократит объемы продажи нефти двум крупнейшим странам в Азии в следующем месяце из-за перебоев в поставках данного сырья в связи с закрытием Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает Bloomberg. По данным трейдеров, которые приводит агентство, речь идет об Индии и Китае.
"Объемы продаж нефти Саудовской Аравией двум крупнейшим импортерам в Азии в следующем месяце будут ниже, чем обычно, поскольку война, развернувшаяся на Ближнем Востоке, привела к перебоем поставок на энергетическом рынке", - говорится в сообщении.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
"Новый список целей". На Западе забили тревогу из-за хода Ирана
Вчера, 17:04
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле поставит около 40 миллионов баррелей нефти в Китай, согласно информации трейдеров, знакомых со ситуацией, которую приводит Блумберг. Этот объем ниже обычного уровня, так как в феврале экспортер планировал доставить 48 миллионов баррелей, пишет агентство.
Как отмечают трейдеры, экспорт в Индию также может сократиться в следующем месяце и составить примерно 23 миллиона баррелей, что также ниже показателей за предыдущие месяцы, говорится в материале агентства. Объемы поступления нефти в страну в феврале оценивались в 25-28 миллионов баррелей, согласно данным Kpler Ltd. and Vortexa Ltd., представленные Bloomberg.
В связи с приостановкой поставок через Ормузский пролив Saudi Aramco перенаправила часть поставок по трубопроводу через Аравийский полуостров в порт Янбу на побережье Красного моря - это мера является лишь частичным решением проблемы, пишет агентство.
Экспортные мощности порта Янбу составляют около 5 миллионов баррелей в день, что меньше 7,2 миллиона баррелей, отправляемых с предприятий в Персидском заливе за месяц до конфликта на Ближнем Востоке, уточняется в материале. Согласно данным трейдерам, которые приводит Блумберг, азиатским перерабатывающим заводам через порт Янбу предлагается только сорт нефти Arab Light.
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
На Западе рассказали, с какими трудностями столкнулись США из-за Ирана
19 марта, 23:28
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала