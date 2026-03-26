Цены на нефть марки Brent превысили сто долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг утром растут примерно на 3%, нефть марки Brent снова подорожала до уровня выше 100 долларов за баррель, следует из данных... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T10:56+0300
энергетика
нефть
торги
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут примерно на 3%, нефть марки Brent снова подорожала до уровня выше 100 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 10.43 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,86% относительно предыдущего закрытия - до 100,04 доллара за баррель. Уровень в 100 долларов котировки вновь превысили с 24 марта. Майские фьючерсы на WTI в то же время росли на 3,28%, до 93,28 доллара.
Нефть на нефть марки Brent вновь поднялись выше $100 за баррель
Саудовская Аравия сократит поставки нефти Индии и Китаю, пишет Bloomberg