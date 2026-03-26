"Сургутнефтегаз" заявил о возможности увеличить добычу нефти - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/neft-868638900.html
"Сургутнефтегаз" заявил о возможности увеличить добычу нефти
"Сургутнефтегаз" заявил о возможности увеличить добычу нефти - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Сургутнефтегаз" заявил о возможности увеличить добычу нефти
"Сургутнефтегаз" имеет техническую возможность увеличить добычу нефти с учетом текущей ситуации на мировом рынке, заявил журналистам глава компании Владимир... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T11:34+0300
2026-03-26T11:34+0300
нефть
россия
сургутнефтегаз
рспп
опек
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" имеет техническую возможность увеличить добычу нефти с учетом текущей ситуации на мировом рынке, заявил журналистам глава компании Владимир Богданов в кулуарах съезда РСПП. "Да, в зависимости от множества факторов, экономических, технологических и остальных", - ответил он на вопрос, сможет ли технически "Сургутнефтегаз" увеличить добычу нефти на фоне текущей ситуации на мировом рынке. Богданов добавил, что до начала действия соглашения ОПЕК+ компания добывала 60 миллионов тонн "достаточно ровно". "Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8% - до 53,7 миллиона тонн, следует из отчета компании. Данные за 2025 год пока не раскрывались. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, сургутнефтегаз, рспп, опек, брикс
Нефть, РОССИЯ, Сургутнефтегаз, РСПП, ОПЕК, БРИКС
11:34 26.03.2026
 
"Сургутнефтегаз" заявил о возможности увеличить добычу нефти

Богданов: "Сургутнефтегаз" имеет техническую возможность увеличить добычу нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" имеет техническую возможность увеличить добычу нефти с учетом текущей ситуации на мировом рынке, заявил журналистам глава компании Владимир Богданов в кулуарах съезда РСПП.

"Да, в зависимости от множества факторов, экономических, технологических и остальных", - ответил он на вопрос, сможет ли технически "Сургутнефтегаз" увеличить добычу нефти на фоне текущей ситуации на мировом рынке.

Богданов добавил, что до начала действия соглашения ОПЕК+ компания добывала 60 миллионов тонн "достаточно ровно".
"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8% - до 53,7 миллиона тонн, следует из отчета компании. Данные за 2025 год пока не раскрывались.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
НефтьРОССИЯСургутнефтегазРСППОПЕКБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала