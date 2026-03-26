"Сургутнефтегаз" заявил о возможности увеличить добычу нефти

2026-03-26T11:34+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" имеет техническую возможность увеличить добычу нефти с учетом текущей ситуации на мировом рынке, заявил журналистам глава компании Владимир Богданов в кулуарах съезда РСПП. "Да, в зависимости от множества факторов, экономических, технологических и остальных", - ответил он на вопрос, сможет ли технически "Сургутнефтегаз" увеличить добычу нефти на фоне текущей ситуации на мировом рынке. Богданов добавил, что до начала действия соглашения ОПЕК+ компания добывала 60 миллионов тонн "достаточно ровно". "Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8% - до 53,7 миллиона тонн, следует из отчета компании. Данные за 2025 год пока не раскрывались. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

