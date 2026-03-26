Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды, заявил Новак

Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды, заявил Новак - 26.03.2026, ПРАЙМ

Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды, заявил Новак

Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды из-за ближневосточного кризиса, в том числе из-за ограничения его экспорта в ряде стран, заявил вице-премьер РФ... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T13:32+0300

2026-03-26T13:32+0300

2026-03-26T13:32+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды из-за ближневосточного кризиса, в том числе из-за ограничения его экспорта в ряде стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Цены на нефтепродукты выросли значительно выше, чем цены на нефть. Обычно все смотрят на цены на нефть. Если посмотреть на цены на нефтепродукты, то они бьют все рекорды. Потому что, как мы видим, из-за отсутствия нефти снижается нефтепереработка в мире. Многие страны, которые зависят от поставок нефти и перерабатывают у себя, запретили экспорт", - сказал Новак журналистам в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

рф

нефть, рф, александр новак, рспп