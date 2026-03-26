Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды, заявил Новак - 26.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды, заявил Новак
2026-03-26T13:32+0300
энергетика
нефть
рф
александр новак
рспп
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды из-за ближневосточного кризиса, в том числе из-за ограничения его экспорта в ряде стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Цены на нефтепродукты выросли значительно выше, чем цены на нефть. Обычно все смотрят на цены на нефть. Если посмотреть на цены на нефтепродукты, то они бьют все рекорды. Потому что, как мы видим, из-за отсутствия нефти снижается нефтепереработка в мире. Многие страны, которые зависят от поставок нефти и перерабатывают у себя, запретили экспорт", - сказал Новак журналистам в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
13:32 26.03.2026
 
Цены на нефтепродукты в мире бьют рекорды, заявил Новак

Новак: мировые цены на нефтепродукты бьют рекорды из-за ближневосточного кризиса

