Новак ответил на вопрос о перенаправлении потоков экспорта нефти

Россия обладает резервами для перенаправления потоков экспорта нефти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T14:04+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия обладает резервами для перенаправления потоков экспорта нефти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. "У нас диверсифицированные маршруты поставки, как вы знаете, есть и трубопроводные поставки по нефтепроводу ВСТО, Сковородино - Мохэ, через Казахстан, есть порты, которые в Черном море, на Балтике. Поэтому есть резервы, будем их использовать", - ответил он на вопрос о том, не снизится ли экспортный потенциал РФ при перенаправлении экспорта нефти. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

