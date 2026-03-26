Новак ответил на вопрос о перенаправлении потоков экспорта нефти - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/neft-868646289.html
Россия обладает резервами для перенаправления потоков экспорта нефти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. | 26.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863566282_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_43f7ed2ae09cb0eb5dff5287ab3b3e0e.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия обладает резервами для перенаправления потоков экспорта нефти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. "У нас диверсифицированные маршруты поставки, как вы знаете, есть и трубопроводные поставки по нефтепроводу ВСТО, Сковородино - Мохэ, через Казахстан, есть порты, которые в Черном море, на Балтике. Поэтому есть резервы, будем их использовать", - ответил он на вопрос о том, не снизится ли экспортный потенциал РФ при перенаправлении экспорта нефти. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863566282_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bbc4d2b0e8bc26dc92e8062ffab30232.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:04 26.03.2026
 
Новак: у России есть резервы для перенаправления потоков экспорта нефти

© РИА Новости . Виктор Филатов | Перейти в медиабанкНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Нефтяные насосы. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Филатов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала