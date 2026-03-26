Рост цен на нефть превысил пять процентов
Мировые цены на нефть в четверг усилили рост до 5%, следует из данных торгов.
2026-03-26T16:02+0300
энергетика
нефть
торги
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг усилили рост до 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 15.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,01% относительно предыдущего закрытия - до 102,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,99%, до 94,83 доллара.Нефтяные котировки вернулись к росту в четверг после снижения по итогам предыдущей торговой сессии. Так, в среду Brent подешевел на 3%, WTI - на 2,2%.Ключевым фактором для рынка продолжает оставаться ситуация на Ближнем Востоке. Возможность дальнейшей эскалации конфликта и ограниченное судоходство в Ормузском проливе вызывают опасения у инвесторов и аналитиков."В настоящее время беспокойство вызывает дальнейшая эскалация конфликта и то, что судоходство через Ормузский пролив может оставаться ограниченным в течение длительного времени", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
нефть, торги
