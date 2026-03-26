Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта в Иране, заявил Дюков - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260326/neft-868653655.html
Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта в Иране, заявил Дюков
Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта в Иране, заявил Дюков - 26.03.2026, ПРАЙМ
Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта в Иране, заявил Дюков
Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта на Ближнем Востоке так сильно, как в 1970-х годах, сейчас рынок подготовлен лучше, заявил журналистам глава... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T17:35+0300
2026-03-26T17:35+0300
энергетика
нефть
ближний восток
александр дюков
газпром
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/57/841785741_0:0:2051:1154_1920x0_80_0_0_934c38e23832bf6a01b7fcd5adfb92dd.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта на Ближнем Востоке так сильно, как в 1970-х годах, сейчас рынок подготовлен лучше, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "Сейчас сложно сказать. Если сравнить с тем кризисом нефтяного рынка 1970-х годов, тогда с рынка ушло около 5% добычи, а цены выросли почти в 4 раза. На данный момент рынок гораздо лучше подготовлен к подобного рода событиям. Поэтому цены вряд ли вырастут так резко. Но рост может быть очень существенный", - сказал он в ответ на вопрос, как сильно могут отреагировать мировые цены на нефть на конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что если посмотреть на нефтяные фьючерсы, которые с июня начинают снижаться, то рынок пока исходит из того, что конфликт должен завершиться в ближайшей перспективе. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20260326/dyukov-868653486.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/57/841785741_82:0:1970:1416_1920x0_80_0_0_2a7033d312018daab4776408690e8cc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, александр дюков, газпром, рспп
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Александр Дюков, Газпром, РСПП
17:35 26.03.2026
 
Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта в Иране, заявил Дюков

Глава "Газпром нефти" Дюков: цены на нефть не вырастут из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Дюков
Александр Дюков - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Александр Дюков. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта на Ближнем Востоке так сильно, как в 1970-х годах, сейчас рынок подготовлен лучше, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
"Сейчас сложно сказать. Если сравнить с тем кризисом нефтяного рынка 1970-х годов, тогда с рынка ушло около 5% добычи, а цены выросли почти в 4 раза. На данный момент рынок гораздо лучше подготовлен к подобного рода событиям. Поэтому цены вряд ли вырастут так резко. Но рост может быть очень существенный", - сказал он в ответ на вопрос, как сильно могут отреагировать мировые цены на нефть на конфликт на Ближнем Востоке.
Он добавил, что если посмотреть на нефтяные фьючерсы, которые с июня начинают снижаться, то рынок пока исходит из того, что конфликт должен завершиться в ближайшей перспективе.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Дюков Александр Валерьевич
Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти
16:36
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКАлександр ДюковГазпромРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала