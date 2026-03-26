Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта в Иране, заявил Дюков

2026-03-26T17:35+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Цена нефти в мире вряд ли вырастет из-за конфликта на Ближнем Востоке так сильно, как в 1970-х годах, сейчас рынок подготовлен лучше, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "Сейчас сложно сказать. Если сравнить с тем кризисом нефтяного рынка 1970-х годов, тогда с рынка ушло около 5% добычи, а цены выросли почти в 4 раза. На данный момент рынок гораздо лучше подготовлен к подобного рода событиям. Поэтому цены вряд ли вырастут так резко. Но рост может быть очень существенный", - сказал он в ответ на вопрос, как сильно могут отреагировать мировые цены на нефть на конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что если посмотреть на нефтяные фьючерсы, которые с июня начинают снижаться, то рынок пока исходит из того, что конфликт должен завершиться в ближайшей перспективе. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20260326/dyukov-868653486.html

