Новак назвал обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами приоритетом - 26.03.2026, ПРАЙМ
Новак назвал обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами приоритетом
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские власти, думая о возможном возврате полного запрета экспорта бензина, сохраняют в приоритете обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов, чтобы цены были стабильными, не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Самое главное, что мы будем исходить из того, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом нефтепродуктов с тем, чтобы цены на внутреннем рынке были стабильными и не повышались выше уровня инфляции. Это самый главный приоритет", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.
По словам Новака, чтобы это обеспечить, власти РФ будут рассматривать различные инструменты, включая возможный полный запрет экспорта бензина.
Ранее он заявил, что вопрос о запрете экспорта бензина будет подниматься на совещании с нефтяными компаниями в пятницу.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
