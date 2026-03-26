Новак назвал обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами приоритетом

Российские власти, думая о возможном возврате полного запрета экспорта бензина, сохраняют в приоритете обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов, чтобы цены... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T13:42+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские власти, думая о возможном возврате полного запрета экспорта бензина, сохраняют в приоритете обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов, чтобы цены были стабильными, не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Самое главное, что мы будем исходить из того, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом нефтепродуктов с тем, чтобы цены на внутреннем рынке были стабильными и не повышались выше уровня инфляции. Это самый главный приоритет", - сказал он в кулуарах съезда РСПП. По словам Новака, чтобы это обеспечить, власти РФ будут рассматривать различные инструменты, включая возможный полный запрет экспорта бензина. Ранее он заявил, что вопрос о запрете экспорта бензина будет подниматься на совещании с нефтяными компаниями в пятницу. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

