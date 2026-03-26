https://1prime.ru/20260326/neftepprodukty-868645044.html
Новак назвал обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами приоритетом
Российские власти, думая о возможном возврате полного запрета экспорта бензина, сохраняют в приоритете обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов, чтобы цены... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:42+0300
энергетика
нефть
рф
александр новак
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/71/763747169_0:133:3085:1868_1920x0_80_0_0_d0eed2195e714b87b6ae53d8a615ad7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/71/763747169_209:0:2876:2000_1920x0_80_0_0_ee59ea32d184fb97417d2ffb81be0404.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новак: Россия сохраняет в приоритете обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские власти, думая о возможном возврате полного запрета экспорта бензина, сохраняют в приоритете обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов, чтобы цены были стабильными, не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Самое главное, что мы будем исходить из того, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом нефтепродуктов с тем, чтобы цены на внутреннем рынке были стабильными и не повышались выше уровня инфляции. Это самый главный приоритет", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.
По словам Новака, чтобы это обеспечить, власти РФ будут рассматривать различные инструменты, включая возможный полный запрет экспорта бензина.
Ранее он заявил, что вопрос о запрете экспорта бензина будет подниматься на совещании с нефтяными компаниями в пятницу.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.