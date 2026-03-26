Песков оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики - 26.03.2026, ПРАЙМ
Песков оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
2026-03-26T17:42+0300
17:42 26.03.2026
 
Песков: последствия конфликта на Ближнем Востоке просчитать сложно, но вряд ли они хорошие

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Последствия для мировой экономики от конфликта на Ближнем Востоке просчитать сложно, но вряд ли они хорошие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Последствия для мировой экономики сейчас, наверное, будет просчитать очень сложно. Вряд ли это хорошие последствия. Разрастание географии этого конфликта - это то, что мы видим и констатируем", - сказал Песков ИС "Вести".
По его словам, Москва с самого начала заявляла, что любые силовые варианты решения вопросов на Ближнем Востоке чреваты очень серьезными последствиями - не только регионального, но и глобального масштаба. Это и происходит сейчас.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
