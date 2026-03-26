https://1prime.ru/20260326/peskov-868653932.html

Песков оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики

Песков оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики - 26.03.2026, ПРАЙМ

Песков оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики

Последствия для мировой экономики от конфликта на Ближнем Востоке просчитать сложно, но вряд ли они хорошие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...

2026-03-26T17:42+0300

2026-03-26T17:42+0300

2026-03-26T17:42+0300

энергетика

мировая экономика

нефть

ближний восток

сша

иран

дмитрий песков

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Последствия для мировой экономики от конфликта на Ближнем Востоке просчитать сложно, но вряд ли они хорошие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Последствия для мировой экономики сейчас, наверное, будет просчитать очень сложно. Вряд ли это хорошие последствия. Разрастание географии этого конфликта - это то, что мы видим и констатируем", - сказал Песков ИС "Вести". По его словам, Москва с самого начала заявляла, что любые силовые варианты решения вопросов на Ближнем Востоке чреваты очень серьезными последствиями - не только регионального, но и глобального масштаба. Это и происходит сейчас.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нефть, ближний восток, сша, иран, дмитрий песков, "веди"