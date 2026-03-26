Потанин рассказал о высказанных на встрече с Путиным инициативах - 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T22:57+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Все инициативы российских предпринимателей в основном были поддержаны на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом, рассказал президент "Норникеля" Владимир Потанин. "В основном были поддержаны (предприниматели - ред.). Все инициативы были, в основном, поддержаны. Мы же тоже, поймите, не с чем попало лезем… И результат предварительной работы своей президенту рассказываем", - сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос журналистов в рамках съезда РСПП, были ли поддержаны предприниматели на встрече Путина с бизнесом. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

