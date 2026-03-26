Новак заявил об отсутствии российской нефти и танкеров в Ормузском проливе
Российских морских поставок нефти в Ормузском проливе нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T13:28+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российских морских поставок нефти в Ормузском проливе нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП."Здесь скорее речь идет о том, для потребителей каких и кто производит. Мы понимаем, кто производит в Персидском заливе нефть, мы понимаем, куда она идет... У нас морских поставок через Ормузский пролив нет", - прокомментировал он заявления о праве свободного прохода для российских нефти и танкеров через Ормузский пролив сейчас.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20260324/neft-868586804.html
