https://1prime.ru/20260326/proliv-868644145.html

Новак заявил об отсутствии российской нефти и танкеров в Ормузском проливе

Российских морских поставок нефти в Ормузском проливе нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП.

2026-03-26T13:28+0300

нефть

россия

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российских морских поставок нефти в Ормузском проливе нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП."Здесь скорее речь идет о том, для потребителей каких и кто производит. Мы понимаем, кто производит в Персидском заливе нефть, мы понимаем, куда она идет... У нас морских поставок через Ормузский пролив нет", - прокомментировал он заявления о праве свободного прохода для российских нефти и танкеров через Ормузский пролив сейчас.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

