Водителям рассказали о штрафах за неправильную резину этой весной - 26.03.2026, ПРАЙМ

С наступлением весны у автомобилистов возникает вопрос: можно ли продолжать ездить на зимней шипованной резине и грозит ли за это штраф. О том, какие правила... | 26.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. С наступлением весны у автомобилистов возникает вопрос: можно ли продолжать ездить на зимней шипованной резине и грозит ли за это штраф. О том, какие правила действуют в межсезонье, агентству “Прайм” рассказал Даниил Базылев, управляющий партнер юридической компании Sakura Legal.Пункт 5.2 перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, четко регламентирует сезонность использования шин.“В зимний период — декабрь, январь, февраль — запрещено ездить на летних шинах. В летний период — июнь, июль, август — запрещена установка шипованной резины. Нарушение этих правил квалифицируется по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и влечет штраф в размере 500 рублей”, - указал юрист.При этом ранее глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что инспекторы будут ограничиваться предупреждением. И такая замена штрафа на предупреждение действительно предусмотрена статьей 4.1.1 КоАП РФ, поясняет эксперт.Важный нюанс касается нешипованных зимних шин, так называемой "липучки". Их использование не ограничено сезонными рамками — ездить на таких шинах можно круглый год, и штраф за это не предусмотрен.Таким образом, водителям, которые еще не сменили резину после зимы, стоит помнить: за шипованную резину в межсезонье (март, апрель, май) штраф не грозит, поскольку эти месяцы не входят в перечень запрещенных для ее использования. Однако при наступлении июня владельцам шипованных шин придется задуматься о замене, заключил Базылев.

