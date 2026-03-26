Роскачество проверит качество бургеров в этом году

Роскачество по многочисленным просьбам потребителей в этом году проведет проверку бургеров, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

2026-03-26T05:58+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскачество по многочисленным просьбам потребителей в этом году проведет проверку бургеров, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "На 2026 год у нас запланировано исследование бургеров. Достаточно много потребителей обращалось к нам с этой просьбой, в связи с тем, что на рынок приходят новые сети, продающие данную продукцию", - сказал Протасов. По его словам, в ходе проверки будет оцениваться качество бургеров - насколько объективны данные о сырье, которые заявляются, и нет ли там нарушений с точки зрения технологии производства.

