"Ушел в отрыв". Почему нефть дорожает, а рубль скачет

2026-03-26T07:07+0300

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Чудеса волатильности — рубль после резкого ослабления вновь укрепляется. И спрогнозировать ничего невозможно: зависимость от нефтяных котировок и ключевой ставки, похоже, в прошлом. Что теперь влияет на курс нацвалюты и чего ждать в ближайшее время — в материале "Прайм".Игра без правилВ марте рубль потерял 12%, опустившись до уровня 85 за доллар. И вдруг ситуация кардинально изменилась: всего за четыре дня курс откатился к 80, то есть укрепился более чем на пять процентов.С евро и юанем — соответственно. Причем китайская валюта вела себя несколько более нервно: ослабела относительно рубля сильнее.Традиционно определяющими тут считались два фактора: цены на нефть и ключевая ставка Центробанка. Однако сейчас, по мнению экспертов, их влияние стало опосредованным, а в моменте — и вовсе минимальным. Связка "дорогая нефть — сильный рубль" вообще не работает. Баррель Brent в марте уходил за 100 долларов, а российская валюта все равно падала."Раньше действовал механизм: экспортеры энергоресурсов продавали выручку. Теперь он нарушен из-за санкций и сложностей с расчетами", — объясняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.Высокая ключевая ставка (в данный момент — 15%) формально делает рублевые активы привлекательнее, но мешают ограничения доступа к международным рынкам капитала. В результате очередное ее снижение на мартовском заседании ЦБ валютный рынок проигнорировал.Что раскачивает курс на самом делеГлавной причиной мартовских скачков управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников считает резкий дефицит валютной ликвидности, возникший после того, как Минфин приостановил операции по бюджетному правилу. Продажи валюты прекратились, и рынок оказался в подвешенном состоянии.То есть рубль раскачивают внутренние административные факторы.Бюджетное правило ограничивает расходование средств, получаемых государством благодаря ценам на нефть выше определенного уровня. Как сообщал в конце февраля глава Минфина Антон Силуанов, правительство может снизить цену отсечения, чтобы сделать бюджет менее зависимым от нефтяных котировок.Однако никакой конкретики до сих пор нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке.Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман указывает: рынок пережил ликвидацию спекулятивных позиций, сформированных ранее на ожиданиях скорого смягчения денежно-кредитной политики.С другой стороны, рубль поддержал очередной налоговый период. "На рынок вышла валюта от экспортеров, причем в условиях дорогой нефти", — отмечает эксперт.Решение опустить ключевую ставку до 15% было предсказуемым. Рынок воспринял это как сигнал к постепенному смягчению политики, что привело к фиксации прибыли спекулянтами.Александр Барышников добавляет: уменьшение ставки ослабило привлекательность carry trade по юаню. "Ставки свопов взлетели до 20,8%, превысив рублевые, и спровоцировали спрос на валюту", — уточняет он.Приспосабливаться к новым реалиямСтроить прогнозы на будущее в такой ситуации — дело неблагодарное. Эксперты сходятся в том, что устойчивого тренда пока не сформировалось. Многое зависит от решений Минфина и ЦБ по бюджетному правилу, а также от поведения спекулянтов.Закрепления ниже 80 за доллар в краткосрочной перспективе исключать нельзя, но это потребует более серьезных оснований. Равно как и сильное ослабление. Ближайший уровень поддержки — 79,3, сопротивления — на 81 и 82,6."Для бизнеса это означает необходимость хеджирования валютных рисков и планирования с учетом широкого коридора колебаний. Для населения — важность повышения финансовой грамотности при валютных операциях и принятии долгосрочных финансовых решений", — констатирует Эльмира Асяева.В любом случае волатильность, продемонстрированная в марте, вряд ли исчезнет в ближайшее время. Участникам рынка предстоит привыкать к новым правилам игры, когда курс может колебаться на пять-десять процентов в течение нескольких дней, причем в непредсказуемом направлении. Основными драйверами остаются административные факторы, а также динамика спроса-предложения на валюту на локальном рынке. И конечно, геополитика.Так или иначе, тренд на постепенное ослабление нацвалюты сохранится в течение всего года, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. По подсчетам экспертов, ослабление курса к доллару всего на один рубль приносит бюджету дополнительно сотни миллиардов. При любых нефтяных котировках это не те суммы, которыми можно пренебрегать.

