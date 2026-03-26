Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260326/rumyniya-868652054.html
Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти
Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти
2026-03-26T16:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/39/841393913_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c6c9a4417e0572d49195928a173fd81.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/39/841393913_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_21d06ba0705ae142a46ca384b01bde5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, румыния, красное море, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, РУМЫНИЯ, Красное море, Ормузский пролив
16:53 26.03.2026
 
CC BY 2.0 / andreistroe / Flag on the Poienari Fort, Argeș County, RomaniaФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Флаг Румынии. Архивное фото
CC BY 2.0 / andreistroe / Flag on the Poienari Fort, Argeș County, Romania
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство Румынии в четверг ввело запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти из страны без специального разрешения властей, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Ограничение введено в рамках чрезвычайного постановления о мерах на рынке топливных ресурсов, которое действует до 30 июня 2026 года. Экспорт указанных товаров теперь возможен только с предварительного согласия контролирующих органов.
"Внутренний рынок Румынии испытывает острый дефицит дизельного топлива на фоне внешних шоков. Мы обязаны обеспечить национальную безопасность и стабильность поставок внутри страны. Контроль за потоками сырья и готового топлива становится приоритетом", - подчеркивается в пояснительной записке к документу.
За незаконный экспорт предусмотрены санкции: штраф от 5% до 10% от оборота компании и полная конфискация товара. Контроль за соблюдением режима возложен на Совет по конкуренции и налоговую службу (ANAF). По данным минэнерго, Румыния остается зависимой от импорта нефти, что делает внутренние цены крайне уязвимыми к ситуации в Красном море и Ормузском проливе.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
В Молдавии поднимут тарифы на проезд из-за резкого роста цен на топливо
16:19
 
ЭнергетикаНефтьРУМЫНИЯКрасное мореОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала