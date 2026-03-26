Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти

Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти - 26.03.2026, ПРАЙМ

Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти

Правительство Румынии в четверг ввело запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти из страны без специального разрешения властей, сообщает пресс-служба... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T16:53+0300

2026-03-26T16:53+0300

2026-03-26T16:53+0300

КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство Румынии в четверг ввело запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти из страны без специального разрешения властей, сообщает пресс-служба кабинета министров. Ограничение введено в рамках чрезвычайного постановления о мерах на рынке топливных ресурсов, которое действует до 30 июня 2026 года. Экспорт указанных товаров теперь возможен только с предварительного согласия контролирующих органов. "Внутренний рынок Румынии испытывает острый дефицит дизельного топлива на фоне внешних шоков. Мы обязаны обеспечить национальную безопасность и стабильность поставок внутри страны. Контроль за потоками сырья и готового топлива становится приоритетом", - подчеркивается в пояснительной записке к документу. За незаконный экспорт предусмотрены санкции: штраф от 5% до 10% от оборота компании и полная конфискация товара. Контроль за соблюдением режима возложен на Совет по конкуренции и налоговую службу (ANAF). По данным минэнерго, Румыния остается зависимой от импорта нефти, что делает внутренние цены крайне уязвимыми к ситуации в Красном море и Ормузском проливе.

румыния

красное море

ормузский пролив

нефть, румыния, красное море, ормузский пролив