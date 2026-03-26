СК установил детали атаки на газовоз "Арктик Метагаз"
2026-03-26T14:35+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. СК РФ установил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" при следовании из порта Мурманск в Китай у берегов Мальты атаковали 2 беспилотных летательных аппарата и не менее 3 безэкипажных катеров с взрывными устройствами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "Установлено, что 3 марта 2026 года при следовании из порта Мурманск в Китай у берегов Мальты по российскому судну, перевозившему сжиженный газ, нанесены удары при помощи не менее 2 беспилотных летательных аппаратов и не менее 3 безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами. В результате атаки судно получило значительные повреждения, произошла детонация газа", - сказала она.
СК: российский газовоз "Арктик Метагаз" атаковали 2 БПЛА и 3 безэкипажных катера