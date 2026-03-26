Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК установил детали атаки на газовоз "Арктик Метагаз" - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260326/sk-868647312.html
СК установил детали атаки на газовоз "Арктик Метагаз"
СК установил детали атаки на газовоз "Арктик Метагаз"
2026-03-26T14:35+0300
2026-03-26T14:36+0300
происшествия
россия
мурманск
китай
мальта
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864880867_0:69:2471:1458_1920x0_80_0_0_4d055274f031c8ba9380b6327b190734.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864880867_217:0:2252:1526_1920x0_80_0_0_f52c4a7bcded529be160d9b7b52a9fa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:35 26.03.2026 (обновлено: 14:36 26.03.2026)
 
СК установил детали атаки на газовоз "Арктик Метагаз"

СК: российский газовоз "Арктик Метагаз" атаковали 2 БПЛА и 3 безэкипажных катера

Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. СК РФ установил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" при следовании из порта Мурманск в Китай у берегов Мальты атаковали 2 беспилотных летательных аппарата и не менее 3 безэкипажных катеров с взрывными устройствами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Установлено, что 3 марта 2026 года при следовании из порта Мурманск в Китай у берегов Мальты по российскому судну, перевозившему сжиженный газ, нанесены удары при помощи не менее 2 беспилотных летательных аппаратов и не менее 3 безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами. В результате атаки судно получило значительные повреждения, произошла детонация газа", - сказала она.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала