https://1prime.ru/20260326/sollers-868638280.html
"Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1
2026-03-26T11:15+0300
бизнес
россия
соллерс
sollers
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_ff517a228bfb352a3ef193f411a72157.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский автоконцерн "Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1 (СФ1) по стартовой цене от 2,25 миллиона рублей, сообщила компания. "Компания "Соллерс" объявляет о старте продаж семиместных минивэнов Sollers SF1 (СФ1)… Новая модель представлена в дилерских центрах Sollers и на онлайн-витрине по цене от 2 250 000 рублей", - говорится в сообщении.Минивэн оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил. Он работает на бензине Аи-92, отвечает экологическому стандарту Евро-5 и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация минивэна имеет две подушки безопасности, АБС, дисковые тормоза на всех колесах, кондиционер, подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, ультразвуковые задние датчики парковки, электропривод боковых стекол и зеркал, штатную аудиосистему, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни. Sollers SF1 (СФ1) доступен в шести цветовых вариантах: белый, красный, синий, а также металлики - серебристый, темно-серый и черный.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4fa30657854819810dc1419789beb6a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
