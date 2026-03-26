"Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1 - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1
Российский автоконцерн "Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1 (СФ1) по стартовой цене от 2,25 миллиона рублей, сообщила компания. | 26.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский автоконцерн "Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1 (СФ1) по стартовой цене от 2,25 миллиона рублей, сообщила компания. &quot;Компания &quot;Соллерс&quot; объявляет о старте продаж семиместных минивэнов Sollers SF1 (СФ1)… Новая модель представлена в дилерских центрах Sollers и на онлайн-витрине по цене от 2 250 000 рублей&quot;, - говорится в сообщении.Минивэн оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил. Он работает на бензине Аи-92, отвечает экологическому стандарту Евро-5 и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация минивэна имеет две подушки безопасности, АБС, дисковые тормоза на всех колесах, кондиционер, подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, ультразвуковые задние датчики парковки, электропривод боковых стекол и зеркал, штатную аудиосистему, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни. Sollers SF1 (СФ1) доступен в шести цветовых вариантах: белый, красный, синий, а также металлики - серебристый, темно-серый и черный.
11:15 26.03.2026
 
"Соллерс" запустил продажи семиместных минивэнов Sollers SF1

