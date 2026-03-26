В США объяснили рост цен на бензин психологическими факторами - 26.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В США объяснили рост цен на бензин психологическими факторами
2026-03-26T04:33+0300
ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Рост цен на бензин в США обусловлен психологическими факторами, а не реальными перебоями в поставках топлива, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Рост внутренних цен на бензин — это вопрос сугубо психологического восприятия угрозы поставкам, а не реального дефицита нефтепродуктов в самих США", - сказал Шостак. Он уточнил, что США не полагаются на импорт топлива из региона Персидского залива. Шостак предположил, что средняя цена на бензин в США не превысит 4,4 доллара за галлон (около 3,8 литра). "Пока США получают нефть из внутренних источников, а также из Канады и всё чаще из Венесуэлы, они смогут сдерживать среднюю цену и даже стабилизировать её на текущих уровнях", — добавил он. Согласно статистике Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость бензина в США выросла примерно на 35% за месяц на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
